響應2050淨零排放　奇美醫院全國首創可驗證電子醫療收據！

▲2023年8月1日起，奇美醫療體全力推動電子醫療收據，使用全國首創深具安全性、可驗證性之Hash code加密驗證技術，產製電子醫療收據。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年8月1日起，奇美醫療體系奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院等全力推動電子醫療收據，使用全國首創深具安全性、可驗證性之Hash code加密驗證技術，產製電子醫療收據，未來還可擴充加值，運用於各類醫療文件，不僅減少傳統紙本列印，降低碳排放量，響應氣候變遷守護行動。

奇美醫院院長林宏榮指出，隨著資訊科技進步、各級機關行號業務均積極推動E化作業，奇美醫院2012年起即配合財政部推動「綜所稅扣除額單據電子化作業」，以電子資料交換上傳各院醫療收據及退費明細，過往需要紙本醫療收據為報稅憑證的需求因此大幅下降；許多保險公司也逐漸開放接受電子憑證辦理單純的理賠申請服務，奇美醫院開始思考紙本醫療收據全面電子化的可行性。而醫療收據全面電子化，即使需要收據的民眾也能搭配醫院自助繳費機或醫指付繳費方式，返家後自行下載醫療收據電子檔，一方面可避免過去紙本單據遺失困擾，另一方面提升繳費作業的服務效率，也減少民眾在醫院停留時間，降低感染風險，成為疫情期間值得省思的重要課題。

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奇美醫院行政副院長鄭天浚說明，醫療文件涉及病人特殊個人資料，需以高度保護方式謹慎運用於資料交換與相關數位化服務，由他帶領的行政團隊歷時1年多，成功以Hash code加密驗證技術運用於電子醫療收據上，有別於區塊鏈模式，使電子醫療文件發行與存取的控制權、彈性保留於醫院。民眾僅需透過奇美醫院官方網站點選「民眾服務」中「電子醫療收據下載」，完成身分驗證步驟，即可下載180日內就醫的電子醫療收據。而取得奇美醫院電子醫療收據的單位，則可透過上述服務平台針對該電子醫療收據檔案進行驗證，確定該檔案是由奇美醫院發出之有效憑證。考量各式需求，電子醫療收據全面上線後，需要紙本醫療收據的民眾，仍可主動告知櫃台人員列印提供！

行政副院長鄭天浚表示，預計全面上線後，奇美醫院醫療收據以每月門診人次14萬人、出院人次4200人之70％推估，每月約可節約10萬張收據列印，減少碳排量為381公斤，預估每年可減少碳排量4.572公噸。為鼓勵民眾與奇美醫院一起響應氣候變遷守護行動，於2023年8月至2024年1月期間，就醫後無論是臨櫃、使用自助繳費機或是醫指付繳費，未列印紙本醫療收據者，可獲1次抽獎機會，每月抽出500元禮券10名、200元禮券40名，當月未中獎人可累積至次月抽獎機會，並於2024年1月加碼2000元禮券5名，邀請大家與奇美醫院一起響應國家2050淨零排放的政策！