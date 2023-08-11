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新北食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者水質複查不合格挨罰

▲針對北部某縣市一名女性罹患阿米巴腦膜腦炎案例致死個案，生前曾到某親水設施戲水，桃園市衛生局指出，暑假前即針對全市泳池業者進行水質檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲北部某縣市一名女性罹患阿米巴腦膜腦炎案例致死，桃園市衛生局指出，暑假前針對全市泳池業者進行水質檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為讓市民在炎炎夏日有個安全親水環境，桃園市衛生局在暑假前即每月2次針對全市游泳池或親水設施業者加強環境稽查與抽驗水質，以掌控水質衛生狀況，提供民眾安全戲水場所，其中在7月底複驗後仍有3家業者水質檢出自由有效餘氯超標，衛生局將依照桃園市營業衛生管理自治條例第20條規定裁處4千元至2萬元不等罰鍰，衛生局強調，歷次檢驗結果將公布於桃園市衛生局網站(https://reurl.cc/GA207p)，民眾可隨時於網站上獲取最新水質檢驗資訊。

桃園市衛生局指出，日前北部某縣市發生年輕女性感染阿米巴腦膜腦炎案例致死個案，引發不少民眾憂慮，衛生局早在暑假來臨前即針對轄區泳池與親水設施業者進行水質酸鹼值抽檢。

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衛生局表示，桃園市共有64家游泳池、三溫暖與溫泉業者，衛生局每月會至現場進行包括水質PH值、自由有效餘氯、生菌數與大腸桿菌檢驗，今5至7月抽驗共計108家次，共計164件，其中有39件不合格，不合格率為23%，均已要求業者改善，經複查後仍有3家業者不合格，皆檢出自由有效餘氯超標（合格標準為1.0~3.0ppm），衛生局已依桃園市營業衛生管理自治條例第20條規定裁處，業者最高恐面臨2萬元罰鍰。

衛生局強調，針對近日國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案，呼籲民眾戲水時頭部盡可能不要進入水中，若親水過幾天有腦炎症狀，如頭痛、頸部僵硬、知覺喪失等症狀，籲請儘快就醫。民眾享受游泳戲水時，也要做好個人衛生與預防措施，例如正確穿戴蛙鏡泳衣泳帽、入池前先行沖洗，戲水後徹底盥洗等，以避免感染或傳播疾病。

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