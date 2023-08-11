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兼顧文資保存與教育發展　文資審議會決議新竹地下油庫續列冊追蹤

▲兼顧文資保存與教育發展　文資審議會決議新竹地下油庫續列冊追蹤。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲文資審議委員會中決議，新竹地下油庫繼續列冊追蹤，待校園規劃有初步方案後再行審議。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府於今(11)日召開文資審議委員會，就新竹地下油庫登錄歷史建築案進行審議，與會委員除了認同市府兼顧油庫保存及校園發展的立場外，也表示為了能更周延地研擬兼顧文資保存與教育發展共好、共享之方案，決議此案繼續列冊追蹤，待校園規劃有初步方案後再行審議。

新竹地下油庫位於公道五路與建新路交叉口，共有四座直徑33公尺高度7.5公尺的鋼質筒形油槽，原址為日本海軍第六燃料廠輕質油槽，戰後由軍方提供土地，中油公司負責興建輸儲設備，民國60年左右興建4座油庫，於崩埤溝的山溝地形內，上方覆土偽裝，民國94年，管理權改為市府（城市行銷處），土地使用分區為公園用地，現況為閒置，週邊林木密布。

▲兼顧文資保存與教育發展　文資審議會決議新竹地下油庫續列冊追蹤。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼文化局邀集委員現勘並進行簡易文資價值評估，初步決議認為具歷史產業發展、環境教育及文化資產價值，予以列冊追蹤。

▲兼顧文資保存與教育發展　文資審議會決議新竹地下油庫續列冊追蹤。（圖／記者陳凱力翻攝）

文化局說明，今年2月24日市府接獲民眾提報公園用地內4座既有油庫登錄為歷史建築之申請案，文化局於4月6日邀集委員現勘並進行簡易文資價值評估，初步決議認為具歷史產業發展、環境教育及文化資產價值，予以列冊追蹤。

7月12日文化局再次邀集文資委員召開專案小組審查，審查委員認為雖儲油槽內部現已無儲油，但仍具歷史產業脈絡及環境教育、文化資產等價值。不過考量油庫目前為公有產權且無滅失之虞，待活化利用主題確認後再進行審議，建議仍維持繼續列冊追蹤。

今日文資審議大會最後決議，朝兼顧油庫保存、建功高中發展需求與校園特色形塑等方向，統整納入未來校園整理規劃使用方案中，待校園規劃有初步方案後再行審議，因此此案繼續列冊追蹤。

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