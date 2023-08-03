TFBOYS演唱會外圍裝金屬尖刺「防爬」　工作人員：從沒這麼嚴實過

▲TFBOYS男團在大陸擁有超高人氣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸人氣男團TFBOYS「十年之約」演唱會將於6日在西安奧林匹克體育中心舉辦。就在演唱會即將到來前，有民眾發現體育館外圍安裝了帶有尖刺的金屬隔板，將整個體育館圍的密不通風。對此，工作人員證實，外場確實安裝帶刺的防爆牆，目的是保障演唱會順利進行，「也有防止黃牛或外來人員透過非正規途徑混入場內。」

▲TFBOYS十年有約演唱會場館外加裝帶有金屬尖刺的隔離牆。（圖／翻攝九派新聞，下同）

《九派新聞》報導，工作人員稱，整個奧體中心外圍都安裝了這樣的圍欄，內外的各種防護加起來可能有兩三層，之前還沒有這麼嚴格過，「此前4月歌手張杰在該體育館舉行演唱會時，部分場外人員翻越防護網進入奧體中心，導致現場秩序混亂，此次加強安保措施是為了防止類似事件再次發生。」

對於這場備受矚目的演唱會，TFBOYS官方預先發文「誠懇」要求粉絲們遵守相關規定，包括不參加聚集性活動、未獲門票的粉絲們避免前往演出場地，任何影響城市秩序及非理智的應援行為都有可能成為演唱會推進的阻礙。

TFBOYS成員王源、王俊凱和易烊千璽在7月25日分別發文，呼籲粉絲迷哥迷妹們遵守相關演出要求，「安全，有序地抵達十年有約演唱會。」

