　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

TFBOYS演唱會外圍裝金屬尖刺「防爬」　工作人員：從沒這麼嚴實過

▲TFBOYS男團在大陸擁有超高人氣。（圖／CFP）

▲TFBOYS男團在大陸擁有超高人氣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸人氣男團TFBOYS「十年之約」演唱會將於6日在西安奧林匹克體育中心舉辦。就在演唱會即將到來前，有民眾發現體育館外圍安裝了帶有尖刺的金屬隔板，將整個體育館圍的密不通風。對此，工作人員證實，外場確實安裝帶刺的防爆牆，目的是保障演唱會順利進行，「也有防止黃牛或外來人員透過非正規途徑混入場內。」

▲TFBOYS十年有約演唱會場館外加裝帶有金屬尖刺的隔離牆。（圖／翻攝九派新聞）

▲TFBOYS十年有約演唱會場館外加裝帶有金屬尖刺的隔離牆。（圖／翻攝九派新聞，下同）

《九派新聞》報導，工作人員稱，整個奧體中心外圍都安裝了這樣的圍欄，內外的各種防護加起來可能有兩三層，之前還沒有這麼嚴格過，「此前4月歌手張杰在該體育館舉行演唱會時，部分場外人員翻越防護網進入奧體中心，導致現場秩序混亂，此次加強安保措施是為了防止類似事件再次發生。」

▲TFBOYS十年有約演唱會場館外加裝帶有金屬尖刺的隔離牆。（圖／翻攝九派新聞）

對於這場備受矚目的演唱會，TFBOYS官方預先發文「誠懇」要求粉絲們遵守相關規定，包括不參加聚集性活動、未獲門票的粉絲們避免前往演出場地，任何影響城市秩序及非理智的應援行為都有可能成為演唱會推進的阻礙。 

TFBOYS成員王源、王俊凱和易烊千璽在7月25日分別發文，呼籲粉絲迷哥迷妹們遵守相關演出要求，「安全，有序地抵達十年有約演唱會。」
 

ET快訊
獨／「白飯之亂」熱炒店何時復業？　老闆曝：在等一個人
朱芯儀「化療18次驚人天價」首度說了：沒辦法賺那麼多
快訊／最新風雨預測！　大豪雨警戒區曝
颱風天直擊！KTV要排隊　賣場貨架全被掃空　
快訊／沒放假被灌爆臉書　張善政回應了
九鵬飛彈基地4弟兄燒燙傷！　送醫畫面曝光
LIVE／午後風雨加劇「中南部也炸雨彈」　氣象局最新說明
無照男開賓士載妹撞民宅！車主是知名直播主　整輛報廢了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

涿州全城滅頂…水位逼近「道路交通標誌」　官方：退水仍需1個月

兒滯留緬甸！牆被噴紅漆「詐騙犯之家」　他怒問：家人同罪？

卡努環流致浙江霞關掀巨浪海水倒灌　下水道孔噴2公尺水柱　

輝達被曝挖走小鵬汽車自動駕駛「靈魂人物」！　吳新宙超狂經歷曝

陸起草無人機新規　擬構建「運管平台」為核心的監管支撐系統

TFBOYS演唱會外圍裝金屬尖刺「防爬」　工作人員：從沒這麼嚴實過

微信傳要做「小綠書」　推出對標「小紅書」新功能

駕訓班教練「伸鹹豬手」長達9分鐘　18歲少女被摸手、腿不敢反抗

發現間諜行為該怎麼辦？　陸國安部成立公眾號QA曝「教戰守則」

海關一眼識破長裙妹！雙腿綁滿「40支少女針」　攔截畫面曝

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

旗津無風無雨卻大淹水　「年度天文大潮」來了！

涿州全城滅頂…水位逼近「道路交通標誌」　官方：退水仍需1個月

兒滯留緬甸！牆被噴紅漆「詐騙犯之家」　他怒問：家人同罪？

卡努環流致浙江霞關掀巨浪海水倒灌　下水道孔噴2公尺水柱　

輝達被曝挖走小鵬汽車自動駕駛「靈魂人物」！　吳新宙超狂經歷曝

陸起草無人機新規　擬構建「運管平台」為核心的監管支撐系統

TFBOYS演唱會外圍裝金屬尖刺「防爬」　工作人員：從沒這麼嚴實過

微信傳要做「小綠書」　推出對標「小紅書」新功能

駕訓班教練「伸鹹豬手」長達9分鐘　18歲少女被摸手、腿不敢反抗

發現間諜行為該怎麼辦？　陸國安部成立公眾號QA曝「教戰守則」

海關一眼識破長裙妹！雙腿綁滿「40支少女針」　攔截畫面曝

南投蝴蝶餐獲台灣好風WAY票選冠軍　8／4起美食展飄香

想吃+1！　超商「隱藏版聖代冰」全台2門市限定賣

快訊／選秀狀元才成空氣　攻城獅宣布「籃板魔人」周伯勳加盟

卡努發威！中部山區預估雨量上修600mm　全台停電破萬戶

糧食出口港被炸毀！　澤倫斯基：普丁目標是引發「全球災難」

屏東九鵬飛彈基地4人燒燙傷　蔡英文關切下令：全力協助救治

明天續放颱風假？專家看最新預報「1句話給答案」

在縣議員服務處前放煙火+臉書留言恐嚇　屏東男遭收押

打屁股、淋熱水！學弟疑性霸凌學長　陸軍官校處置不當被糾正

冒用屏東義消名義訂11台電視機　商家機警查證沒上當

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

朋友狂送226片A片！他一片都沒看到就被抓走

港女叫計程車　意外搭上「移動蟑螂屋」

陸網傳保北京分洪涿州　胡錫進：反常識

沈棟前妻陸女富商段偉紅　消失近6年後首亮相

華科大學復現「LK-99晶體」　證實有抗磁性

她隆成漫畫巨胸！瘋長20年近況超驚人

李立群杭州住院瘋傳88萬醫療費　陸官方闢謠

海關一眼攔下長裙妹！雙腿綁滿40支少女針

陸網傳800年歷史「盧溝橋」垮了！ 豐台官方：是西側的小清河橋

南海艦隊主力「武漢艦」進廠大改　亞丁灣護航曾逼退40餘艘海盜船

駕校教練「伸鹹豬手」達9分鐘　少女被摸不敢反抗

刀郎《羅刹海市》歌詞爭議爆紅 MV播放量衝80億只輸「蝦嘟嘟」

陸世大運男籃隊預賽3連敗　頭號球星張寧：接下來要讓人看到態度

近百根鋼筋衝入車　穿透駕駛左臉

更多熱門

相關新聞

抽KKBOX門票 馬上票選最想聽的歌

抽KKBOX門票 馬上票選最想聽的歌

KKBOX 風雲榜將於9/2在高雄巨蛋舉行，邀請廣大樂迷參與 KKBOX 的精彩慶典！演出陣容精采可期。只要參加「ETtoday《KKBOX風雲榜》票選活動」，一起投下你最想聽的歌曲，就有機會抽中《KKBOX風雲榜》雙人門票！

演唱會主辦認同陸？柯辦批綠扼殺音樂人

演唱會主辦認同陸？柯辦批綠扼殺音樂人

柯稱keyboard是五月天的惹議　柯辦澄清

柯稱keyboard是五月天的惹議　柯辦澄清

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

柯文哲辦演唱會「募款」卻拒依法申報　綠議員赴監院檢舉

柯文哲辦演唱會「募款」卻拒依法申報　綠議員赴監院檢舉

關鍵字：

TFBOYS演唱會十年有約易烊千璽西安體育館圍牆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

NONO交保憲哥要他道歉

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

NONO若成罪「最高恐關30年」！

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面