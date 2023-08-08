一場演唱會帶火一座城　TFBOYS演唱會帶動17億元旅遊收入





▲TFBOYS十年之約演唱會帶動17億元旅遊收入。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

TFBOYS十年之約演唱會於8月6日在西安奧體中心體育場舉辦，相關話題屢次登上微博熱搜，西安酒店的預定量暴增。TFBOYS演唱會直接帶動4.16億元人民幣（約17億元新台幣）的旅遊收入，如今一場演唱會帶火一座城。

據《上游新聞》報導， TFBOYS十年之約演唱會一共進行了三次賣票，首次賣票於7月24日，當時在大麥平台標記「想看」的人數就超過500萬。儘管開售3萬3千多張門票，依然「秒殺」。截至6日，這場演唱會的「想看」人數已經超過679萬。

從購票用戶年齡結構上看，TFBOYS演唱會最受00後用戶喜愛，從城市分布來看，跨城觀演依然是主流，外地購票用戶佔比達83%，主要來自於上海、北京、廣州、成都、深圳、重慶、杭州、鄭州、長沙等城市。

▲TFBOYS十年之約演唱會。（圖／湖南日報）

TFBOYS演唱會拉動了西安當地的酒店和交通消費。據悉，TFBOYS演唱會帶動8月5日、6日西安酒店整體搜索量增長超800%，訂單環比翻倍，當地景區門票預定量增長超38倍。8月5日至6日約有1000架飛機飛往西安咸陽國際機場，到達西安機票均價為1226元（約5100元新台幣），還比上週增長一成，受演唱會拉動，機票搜索熱度還比上週末上漲2成。

來自飛豬的最新數據顯示，近一週，8月5日至6日入住的西安酒店預定量和去年同期相比，足足增長了近50倍。幾天前，「TFBOYS來西安都沒有地方住」的話題沖上熱搜，也從中反映了西安酒店預約量暴增。

報導指出，演出前後，西安出行總訂單量同比增加738%，直接帶動4.16億元（約17億元新台幣）的旅遊收入。西安通過旅遊與演藝融合，開闢出文旅融合發展的新藍海。