　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一場演唱會帶火一座城　TFBOYS演唱會帶動17億元旅遊收入

▲▼TFBOYS十年之約演唱會帶動17億元旅遊收入。（圖／翻攝微博）

▲TFBOYS十年之約演唱會帶動17億元旅遊收入。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

TFBOYS十年之約演唱會於8月6日在西安奧體中心體育場舉辦，相關話題屢次登上微博熱搜，西安酒店的預定量暴增。TFBOYS演唱會直接帶動4.16億元人民幣（約17億元新台幣）的旅遊收入，如今一場演唱會帶火一座城。

據《上游新聞》報導， TFBOYS十年之約演唱會一共進行了三次賣票，首次賣票於7月24日，當時在大麥平台標記「想看」的人數就超過500萬。儘管開售3萬3千多張門票，依然「秒殺」。截至6日，這場演唱會的「想看」人數已經超過679萬。

從購票用戶年齡結構上看，TFBOYS演唱會最受00後用戶喜愛，從城市分布來看，跨城觀演依然是主流，外地購票用戶佔比達83%，主要來自於上海、北京、廣州、成都、深圳、重慶、杭州、鄭州、長沙等城市。

▲▼TFBOYS十年之約演唱會帶動17億元旅遊收入。（圖／翻攝微博）

▲TFBOYS十年之約演唱會。（圖／湖南日報）

TFBOYS演唱會拉動了西安當地的酒店和交通消費。據悉，TFBOYS演唱會帶動8月5日、6日西安酒店整體搜索量增長超800%，訂單環比翻倍，當地景區門票預定量增長超38倍。8月5日至6日約有1000架飛機飛往西安咸陽國際機場，到達西安機票均價為1226元（約5100元新台幣），還比上週增長一成，受演唱會拉動，機票搜索熱度還比上週末上漲2成。

來自飛豬的最新數據顯示，近一週，8月5日至6日入住的西安酒店預定量和去年同期相比，足足增長了近50倍。幾天前，「TFBOYS來西安都沒有地方住」的話題沖上熱搜，也從中反映了西安酒店預約量暴增。

報導指出，演出前後，西安出行總訂單量同比增加738%，直接帶動4.16億元（約17億元新台幣）的旅遊收入。西安通過旅遊與演藝融合，開闢出文旅融合發展的新藍海。

ET快訊
快訊／特搜隊赴瑞士訓練　1人死亡
快訊／大S不忍了！正式提告張蘭、汪小菲
台正妹「撞臉AV女優」！　成人展同框根本姊妹
16歲少年走斑馬線　遭左轉車撞倒險輾過
國泰CUBE卡大砍權益　熱門通路全掰了
單親6寶爸！　孩子都確診時崩潰了
快訊／離婚3年再嫁！　賴慧如：我現在很幸福

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

酒吧門口「當場跪趴硬上」任人看！醉妹上下失守…隔天劇情大逆轉

一場演唱會帶火一座城　TFBOYS演唱會帶動17億元旅遊收入

陸大使遭菲律賓召見　稱菲船隻硬闖仁愛礁「中方不得不反應」

水砲噴射菲律賓船隻！中國海警公布影片：全程理性克制

下水抓魚竟「摸出砲彈」　43歲男輕放岸上後急報警

大水沖不倒龍王廟！　北京房山洪水致屋毀地破...祂屹立不搖

陸要求菲拖走「坐灘24年」軍艦　恢復仁愛礁無人無設施狀態

烏克蘭和平峰會後「中俄外長秒熱線」　王毅：中俄是靠得住的好夥伴

麥當勞中國全力擴店　估2028年將破一萬家

碼頭驚見「魚群跳躍」激大片水花　疑似天氣熱缺氧

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

酒吧門口「當場跪趴硬上」任人看！醉妹上下失守…隔天劇情大逆轉

一場演唱會帶火一座城　TFBOYS演唱會帶動17億元旅遊收入

陸大使遭菲律賓召見　稱菲船隻硬闖仁愛礁「中方不得不反應」

水砲噴射菲律賓船隻！中國海警公布影片：全程理性克制

下水抓魚竟「摸出砲彈」　43歲男輕放岸上後急報警

大水沖不倒龍王廟！　北京房山洪水致屋毀地破...祂屹立不搖

陸要求菲拖走「坐灘24年」軍艦　恢復仁愛礁無人無設施狀態

烏克蘭和平峰會後「中俄外長秒熱線」　王毅：中俄是靠得住的好夥伴

麥當勞中國全力擴店　估2028年將破一萬家

碼頭驚見「魚群跳躍」激大片水花　疑似天氣熱缺氧

陳建仁勘災「讚高雄酸南投」？　他轟：民進黨連災難都要政治操作

獨／女歌手胞妹車禍亡！肇事司機硬拗：我不是闖紅燈是違規左轉

東哥遊艇上半年每股賺12.68元創新高　今股價重挫9%

快訊／赴瑞士參加長隧道救災訓練　花蓮特搜小隊長猝死當地

今天立秋！民俗專家點名4生肖留意健康　當心「這部位疼痛」

快訊／大S不忍了！正式提告張蘭、汪小菲　「在抖音持續遭侮辱誹謗」

靜宜女大生「遭傳升小主管」領破60K！反詐組織反駁：她想回來

「黑影」也是主角！《柯南 犯人．犯澤先生》主題Cafe走入危險米花鎮

酒吧門口「當場跪趴硬上」任人看！醉妹上下失守…隔天劇情大逆轉

《全明星辯論會》有劇本？蘿莉塔開嗆酸民　反諷「觀眾也是假的」

大陸熱門新聞

6歲兒包莖手術10天後死亡！爸心痛

陸11歲女遭殺拋屍江邊　嫌犯竟是未滿14歲鄰居

63歲退休教授旅遊巴士講笑話　講到一半突「笑死」

台生湖南廣電實習之旅「大開眼界」

閩台青年人才研學營開跑

男為初戀紋「條碼」 　分手洗不掉相親失敗

刺青大哥從江蘇跑去涿州煮飯：保障有飯吃

阿拉斯加犬被領養不到1天…狗肉店找到！

20歲男噴防曬突暴喘　X光見「肺全白了」

「電影院裝按摩椅墊」掀話題　專家：屬綑綁式消費

單親媽愛漂亮「賣2房砸3000萬」做美容　結果臉變形了

中國經濟疲弱　多家機構預測7月CPI轉負

大水沖不倒龍王廟！ 北京房山洪水致屋毀地破...祂屹立不搖

碼頭「魚群跳躍」激水花　疑天氣熱缺氧

更多熱門

相關新聞

演歌霸主細川貴志激昂歌聲演唱會

演歌霸主細川貴志激昂歌聲演唱會

藝界出道48年，被譽為日本「演歌歌王」，曾創下日本唱片大賞五連霸的驚人紀錄，連續32年登上NHK《紅白歌唱大賽》，並兩度擔任壓軸的重量級天王「 細川貴志」，再度來台開唱，將於9/1、9/2連續兩天，在台北國際會議中心（TICC）帶來他最激昂的歌聲！

TFBOYS演唱會「10周年蛋糕塌了」

TFBOYS演唱會「10周年蛋糕塌了」

TFBOYS演唱會外圍裝金屬尖刺「防爬」 工作人員：從沒這麼嚴實過

TFBOYS演唱會外圍裝金屬尖刺「防爬」 工作人員：從沒這麼嚴實過

抽KKBOX門票 馬上票選最想聽的歌

抽KKBOX門票 馬上票選最想聽的歌

演唱會主辦認同陸？柯辦批綠扼殺音樂人

演唱會主辦認同陸？柯辦批綠扼殺音樂人

關鍵字：

TFBOYS演唱會旅遊收入

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

快訊／洪詩宣布懷孕！

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

國泰CUBE卡權益大調整！　「1類別」熱門通路全掰了

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面