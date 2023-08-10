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國3龍潭「7車連環撞」9傷　聯結車折甘蔗、車殼碎片散一地照片曝光

▲▼國3南下龍潭路段7車事故 佔用內側兩車道 造成9受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國3龍潭「7車連環撞」9傷，聯結車折甘蔗、零件殘骸散一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

國道3號南下72.2公里桃園龍潭路段10日下午5點28分發生連環車禍，現場總共有1輛半聯結車、5輛轎車（含休旅車）、1輛小貨車等7車撞成一團，事故造成車流一度回堵3公里，且有9人受傷被緊急送醫，所幸9名傷者均為輕傷，治療後沒有生命危險。

▲▼國3南下龍潭路段7車事故 佔用內側兩車道 造成9受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲半聯結車失控撞護欄，後方6車閃避不及連環撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警察局第六公路警察大隊表示，半聯結車駕駛王姓男子10日下午5點28分行經國道3號南下，疑似因天雨路滑導致車輛失控撞擊內側護欄，致使後方6輛轎車、小貨車閃避不及再發生碰撞，現場零件碎片散落一地，事故也佔用內側及中線車道，造成車流一度回堵3公里。

警消趕到後，立刻將9名傷者送往桃園國軍醫院治療，所幸9名傷者均為輕傷，治療後沒有生命危險，經檢驗後所有駕駛人均無酒駕情形，車禍殘骸也於10日晚間6點56分順利排除，詳細財務損失、肇事責任歸屬待進一步釐清。

第六公路警察大隊提醒，民眾開車行經雨區應減速慢行、如果意外遇上「水漂效應」，切勿急踩煞車，應該鬆開油門、緊握方向盤，讓車輛穩定直行，直到恢復控制為止。

▼車禍殘骸也於10日晚間6點56分順利排除。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼國3南下龍潭路段7車事故 佔用內側兩車道 造成9受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼國3南下龍潭路段7車事故 佔用內側兩車道 造成9受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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