社會 社會焦點 保障人權

獨／谷關老牌溫泉會館爆非法營業！被罰120萬繼續推迎春專案　

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲觀旅局指出，伊豆溫泉會館迄今仍未取得合法旅館業登記證。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市和平區谷關伊豆日式露天溫泉會館飯店停業2年，去年10月悄然「重新營業」，同年11月更推出迎春專案吸引旅客，但近日1名陳姓婦人帶著親友前去泡湯，竟遇到沖洗設備沒熱水、溫泉不熱等狀況，令陳婦大喊「太誇張」。台中市政府觀旅局指出，去年10月已派員稽查，伊豆溫泉會館並未取得合法旅館業登記證，已裁罰120萬元並勒令歇業；伊豆溫泉迄今仍未取得登記證，將納入排程再次稽查，如繼續經營將按次依法裁罰。

谷關老牌溫泉飯店伊豆溫泉會館2023年停業整修，業者2025年10月在官網公告恢復營業，並於同年11月底推出迎春專案，各種房型價格依日期訂價3300元至1萬2000元不等。

台中陳姓婦人2年前購買伊豆溫泉會館泡湯券，近日發現業者聲稱已重新營業，本月3日帶著親友共4人前往飯店泡湯，沒想到飯店內不只沖洗設備沒熱水，就連最期待的溫泉水竟也不熱，陳婦說，「要重新營業至少要把設備弄好，我帶著家人、朋友來泡湯，卻遇上這種情形，天氣這麼冷，真的對朋友很不好意思。」

記者查詢，伊豆溫泉會館在去年宣稱重新營業時，還未取得合法登記證，遂致電業者詢問相關情形，接線人員則回覆，「我們已經送審很久了，到現在還是沒有下文，也沒辦法。」記者探詢是否可由主管回應，接線人員要求記者留下電話，但至截稿前未獲回應。

觀旅局表示，伊豆日式溫泉會館未取得合法旅館業登記證，中市府旅館業聯合稽查小組於去年10月30日稽查，查獲經營事證明確，依發展觀光條例裁罰120萬元並勒令歇業在案。

觀旅局說，業者迄今仍未取得登記證，該址已列管，納入排程再次稽查，如仍繼續經營，將按次依法裁罰。

01/04 全台詐欺最新數據

381 1 2710 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

