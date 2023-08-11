快訊／台鋁秀泰影城宣布停業　商場怒控「欠款數千萬」將接管營運

▲秀泰集團於2021年插旗高雄，「台鋁秀泰」是高雄第一家秀泰影城。（圖／翻攝MLD台鋁臉書）

記者許宥孺／高雄報導

MLD台鋁生活商場11日凌晨發布重磅消息！2021年與秀泰影城合作打造的「台鋁秀泰影城」，因秀泰出現付款異常，欠款金額達數千萬之多，因此台鋁宣布，即起影城暫停營業，未來商場將接管影城營運，創立「MLD台鋁影城」，目前如火如荼規劃中。

秀泰集團近年積極深耕高雄市場，2021年11月首度插旗高雄，在鄰近「亞灣5G AIoT創新園區」打造擁有全高雄最大杜比全景聲影廳（Dolby Atmos）影廳的「高雄台鋁秀泰影城」。

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▲台鋁秀泰影城即日起停業。（圖／翻攝MLD台鋁臉書）

MLD台鋁生活商場今日深夜發布聲明稿表示，MLD台鋁於2021年與秀泰影城達成合作夥伴關係，並於11⽉盛⼤開幕，然⽽⾃2022年起秀泰影城開始出現付款異常，部分款項未⽀付，初期體諒疫情影響甚劇，僅⼝頭提醒，皆得到「會儘速付款」等回覆，不料⼀年過去，始終未收⾜款項。

台鋁指出，⾃2022年11⽉起⾄2023年8⽉，租⾦、⽔電費、管理費、消防安檢費、建築物申報費⽤、設備修繕等所有費⽤，秀泰影城皆以各種名義拒絕⽀付，對本公司⽋款之⾦額已累積達數千萬之多，商場⾃2022年起持續溝通協商未果。⽬前適逢役後暑期⼤檔，秀泰仍不⽀付任何款項但坐地淨收現⾦。

台鋁也憤指，秀泰影城除積⽋鉅額費⽤外，更讓台鋁商場不能接受的，與秀泰影城合作後，陸續出現消費者的嚴重客怨，如：影廳清潔、廁所清潔修繕等問題秀泰影城皆消極處理，商場持續溝通後未果，⾄今仍未⾒秀泰影城積極改善。

▲Google地圖上可見台鋁秀泰顯示「暫時關閉」。（圖／翻攝自Google地圖）

台鋁說明，為了顧及消費者權益，不愧對MLD台鋁的觀影粉絲，持續能讓MLD台鋁影城的觀影體驗延續，帶來各種不同風格、類型的電影、經濟實惠的觀影票價、MLD台鋁影城精選的⼤螢幕作品，台鋁於8月11⽇起依雙⽅合約內容接管影城營運，後續將以「MLD台鋁影城」為主體重啟營運，讓MLD台鋁影城的觀影⽂化、服務與體驗再次回歸。

台鋁表示，MLD台鋁影城重啟的相關事項及後續處理⽅式，MLD台鋁影城同仁正在如火如荼的規劃中，也請各位忠實粉絲、新舊粉絲、⼤⼩影迷朋友，鎖定MLD台鋁粉絲團。

秀泰影城官網現已將「台鋁秀泰影城」撤下，而「台鋁秀泰影城」現場也已經封板。目前秀泰在高雄僅剩2家影城，包括岡山樂購廣場內的「高雄岡山秀泰」以及夢時代裡的「高雄夢時代秀泰影城」。