居檢連4天外出！不繳100萬罰金遭限境　24歲男為出國一口氣繳清

▲執行人員至滯欠百萬防疫罰鍰莊男住家現場執行，但並未發現他的蹤影。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名24歲莊姓男子2年前在新冠疫情期間搭機返台，竟在居家檢疫期間連續4天擅自外出，遭到高雄市衛生局重罰100萬。事後，莊男遲滯繳納罰鍰遭到法務部行政執行署限制出境、出海，他為了能順利出國工作，終於在9日一口氣繳清防疫罰鍰100萬及強制安置檢疫所的3萬3千元費用。

莊男2021年1月8日搭機返台，當時為防疫期間，他卻在居家檢疫期間擅自外出4天，還刻意把手機留在家中企圖規避電子圍籬，被高雄市政府衛生局重罰100萬元。

行政執行署高雄分署收到莊男滯欠百萬案件後，立即啟動防疫案件調查機制，發現莊男在移送執行前一個多月早已出境，名下無財產可供執行。

▲莊男為了能順利出國工作，終於在9日一口氣繳清防疫罰鍰100萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄分署事後發函通知莊男到場說明，但莊男皆逾期未到，高雄分署於同年5月27日限制莊男出境、出海，並在「全國強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案執行」期間，派員至莊男住所現場執行，確認莊男是否有藏匿在家，但並未發現莊男，後續則持續追查莊男財產及行蹤。

最後莊男終在出境近1年9個月時間後，終於在去年12月底入境回國，並依高雄分署通知到場說明財產狀況。莊男表示自己名下無財產，目前在國外某農場工作，原本要出境回去工作，但因被限制出境，等於是斷了工作。

為了能順利出國工作賺錢，莊男8月9日至高雄分署繳清防疫罰鍰100萬元及強制安置檢疫所入住費用3萬3000元，高雄分署立即解除對莊男限制出境、出海，本件百萬防疫案件順利結案。