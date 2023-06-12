欠罰單45萬被查封千萬房產　酒駕累犯火速辦分期...不敢再犯了

▲新北市簡姓男子（背對鏡頭）拖欠拒絕酒測罰鍰45萬元，被查封價值上千萬元房產，急忙到案辦理分期付款。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名簡姓男子因10年內第3次拒絕酒測，雖逃過酒駕刑責，但被裁罰54萬元罰鍰，他申請分期付款卻僅繳9萬元就拖欠，經移送行政執行署新北分署強制執行，將他名下1戶房子辦理查封登記，簡男趕緊到案急保房產，聲稱已戒酒、出門都靠親友開車接送，決不會再酒駕，新北分署同意再給他1次分期繳納機會，每月須付2萬2000元直到清償完畢，若違約將被拍賣房產。

現年38歲的簡男去年（2022年）10月被警員攔檢時拒做酒測，因屬10年內第3次拒絕酒測，被新北市交通事件裁決處依法裁罰54萬元，他辦理分期付款，僅付9萬元就沒下文，今年5月被移送新北分署強制執行，他名下雖無任何存款，但被查出有1戶在新北市板橋區環河西路的房子，新北分署立刻囑託地政機關辦理不動產查封登記。

簡男日前接獲地政機關依法通知，擔心下一步就會被拍賣價值上千萬元的房產，趕緊到新北分署再度申請分期繳納，他宣稱以前做生意常應酬交際而酒駕，經過這3次罰鍰教訓，現已戒酒，且駕照被吊銷不敢自己開車，出入全靠妻子或朋友接送，不會再酒駕。

簡男求情表示，第3次拒做酒測挨罰54萬元實在太貴，他目前收入有限，願每月攤繳2萬2000元直到繳清餘款。新北分署審酌簡男經濟狀況，同意再給他1次機會，按照簡男所提方案辦理分期付款並收取第1期款項，同時提醒簡男不僅切勿再酒駕，若又違約拖欠付款，將拍賣他仍被查封的房產。

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