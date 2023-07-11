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欠繳交通罰單多年　2大戶不敵新北分署放大絕繳清結案

▲▼行政執行署新北分署貼封條查封簡姓欠費大戶房子，終於促使他出面繳清。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲行政執行署新北分署貼封條查封簡姓欠費大戶房子，終於促使他出面繳清。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署積極催討欠繳交通罰單個案，日前接連清倉2名大戶，其中陳姓男子積欠包含273筆交通罰單在內的481筆稅費共約28萬元，因房子被地政機關註記查封無法過戶，最後由向陳男購屋的買家代為付清，另簡姓男子拖欠63筆交通罰單在內的103筆罰鍰共7萬餘元，房子被貼封條查封，經房客通知，簡男才趕緊出面繳清。

64歲陳男家住新莊區，多年來開著車齡25年的愛車四處違規停車、超速、不按標誌標線行使又沒定期檢驗，光是交通罰單就欠繳273筆共15萬餘元，他還拖欠高速公路通行費、汽車燃料使用費、牌照稅、所得稅等稅費，被移送強制執行共481件合計27.9萬餘元。

因陳男沒有存款與收入資料，2020年間強制執行未果，曾被核發債權憑證。陳男屢被通知催繳都不理會，今年（2023年）3月再度被移送強制執行，新北分署查出陳男戶籍地是1間公寓1樓的14坪自有住宅，屋齡雖逾40年，但用來拍賣支付欠費綽綽有餘，日前通知地政機關註記查封。

正巧陳男此時賣屋，新北分署快了一步，買方辦理過戶卡關，查詢得知陳男竟然欠這麼多罰鍰，為避免買賣破局，買方乾脆用尾款替陳男一次付清，讓這件陳年呆帳順利結案。

家住鶯歌區的45歲簡男同樣沒有存款與薪資資料，但名下有2輛車與1間34坪、屋齡37年的公寓1樓房子，他欠繳63筆交通罰鍰共5萬餘元，連同高速公路通行費、汽車燃料使用費、健保費和防疫期間未依規定佩戴口罩的罰鍰，合計欠費103件共7.8萬餘元，去年（2022年）11月被移送強制執行，簡男接獲通知一概不理。

新北分署先請地政機關註記查封簡男的房子，簡男仍不為所動，新北分署日前直接到府貼封條查封，驚動向簡男租屋的房客立馬聯繫簡母求證，終於促使簡男出面，一次繳清所有欠費。新北分署呼籲民眾若因交通違規被裁罰，收到繳款通知後應於期限內繳納，切勿心存僥倖置之不理，以免財產被強制執行而影響自身權益。

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