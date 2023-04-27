正妹示範穿搭！新北分署拍賣配合母親節　珠珍項鍊底標10萬

▲行政執行署新北分署宣傳2023年5月的聯合拍賣會，請單身吳姓正妹執行員客串麻豆，示範穿戴將變賣的洋裝、女用包與2條天然珍珠，不含耳環、髮夾與本人。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署將於下周二（5月2日）舉辦每月「123聯合拍賣會」，為應景即將到來的母親節檔期，此次刻意安排女裝、包包、首飾與童裝等商品，保證全新且非仿冒品，價格親民，最貴的珍珠項鍊每條僅10萬元，新北分署並安排正妹執行員客串麻豆示範穿戴，希望刺激買氣，歡迎民眾到現場參觀選購，孝敬母親或自用兩相宜。

新北分署將在5月份「123聯合拍賣會」推出160種共260多件變賣商品，以女裝、女用包款和首飾最吸睛，都是從積欠稅費被強制執行的義務人店面倉庫精選的新品，無貼牌仿冒疑慮，並請單身的吳姓女執行員和新婚的林姓女執行員示範穿戴，2位正妹為推動公務，常客串拍賣會麻豆刺激買氣，創下不少業績。

▲行政執行署新北分署宣傳2023年5月的聯合拍賣會，請單身吳姓執行員（右）、新婚林姓執行員（左）2位正妹客串麻豆，示範穿戴將變賣的洋裝與女用包。（圖／行政執行署新北分署提供）

其他變賣商品包括琳瑯滿目的玉石藝品、童裝、洗手乳之類清潔用品，標榜高貴不貴、價格親民，從190元到4萬5000元不等，最高價的天然珍珠項鍊、碧璽項鍊每條標價10萬元，共有3條，還有1名積欠8000多元健保費的早餐業者，當天現做30個料多味美三明治送到現場變賣，所得全用於抵債。

▲行政執行署新北分署宣傳2023年5月聯合拍賣會，強調變賣商品價格親民，最貴的天然珍珠項鍊每條標價10萬元。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署表示，「123聯合拍賣會」是全國各執行分署在每月第「1」個禮拜「2」下午「3」點同步舉辦的盛事，待賣商品都是被強制執行的義務人提供或被查封之物，是政府追討積欠稅費的重要途徑，新北分署去年（2022年）中秋節首度嘗試應景變賣鳳梨酥，效果不錯，此次刻意安排女性感興趣商品，希望沾光母親節，歡迎民眾買來孝敬母親或自用。

▲積欠健保費8000餘元的早餐業者，將現做30個三明治供變賣，所得全用於抵債。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署指出，5月2日聯合拍賣會上午10點，先在新北市新莊區中平路439號北棟新北分署12樓拍賣室，以「喊價」方式拍賣查封商標權4式與多項實體股票，緊接著上午11點50分到下午2點，在新北分署11樓舉行變賣活動，參與這2項拍賣、變賣活動民眾，可當場付現或刷卡。

此外，當天下午3點起，在新北分署12樓拍賣室拍賣50多筆土地等不動產，現場投標不動產者當天下午2點30分起開始投標至3點整截止，通訊投標者最遲前1天將通訊投標書送達新北分署專用郵政信箱，由新北分署派人當天下午2點領取後，在投標時間投入標櫃，當天下午3點整開標。

▲行政執行署新北分署2023年5月的聯合拍賣會宣傳海報。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署提醒，拍賣會相關資訊以拍賣公告為準，請上新北分署官網(https://www.pcy.moj.gov.tw/)首頁點閱「動產拍賣」、「不動產拍賣」及「不動產通訊投標」專區，瀏覽相關拍賣公告及教學資訊，新北分署也將全程以臉書直播拍賣會，歡迎民眾觀看。