賴清德出訪共軍擬啟動軍演　國安高層：介選操作戰爭恐懼

▲副總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德12日將會以總統特使身份出訪友邦巴拉圭，期間依慣例安排過境美國紐約、舊金山兩個城市。對此，國安高層研判，中國可能以此為藉口，對台啟動軍事演習；不過，國安團隊評估，如果北京真的舉行演習，重點是放在「介選」，讓台灣的總統大選拉到北京設定的「戰爭與和平的選擇」主調，讓台灣人在威脅下做出北京希望的選擇。

在整體情勢的研判上，國安高層評估，北京很「可能」利用賴清德本次出訪友邦與過境美國為藉口，在台海周邊進行軍事演習，模式上會雷同今年4月蔡英文出訪，規模則小於去年8月裴洛西訪台後的演習。

有關軍演的規模，國安高層指出，評估是放大版的戰備警巡，操作各種邊緣策略，如「危險抵近」等模式，近期南部軍區演訓結束，依照既定的期程，這個月剛好換成東部軍區開始演訓，估計北京會組裝包套，然後貼一個標籤，聲稱是針對賴清德出訪的演訓。

對於北京採取演習的動機，國安團隊分析，操作用意在把台灣即將到來的總統大選，拉到北京認知作戰的主調，就是「戰爭與和平」的選擇，某個程度在操作戰爭恐懼的營造，讓台灣做出北京想要的選擇。

至於我方的態度，國安高層表示，就是在各種情勢上，做好各種準備，但他也要提醒對岸，中國現在不少地方還泡在水裡，總體經濟狀況、青年就業等，恐怕需要北京當局聚焦處理，特別是在國際形象上，在疫情後全球正在全力衝刺復甦的此刻，對中國的形象跟國際信任，只會帶來衝擊。