　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

歐洲最夯「吹冷氣的雞」電宰廠大公開！　雞不能落地還要拍照紀錄

▲▼全台唯一「全氣冷式電宰廠」大公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲全台唯一「全氣冷式電宰廠」大公開。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／嘉義報導

台灣人熱愛吃雞，根據賣場統計，雞肉穩坐肉品排行榜冠軍寶座，無論是調理、食補、養身、健身等通通看得到雞肉的身影。這次《ETtoday新聞雲》走進全台唯一引進歐洲整套自動化設備的「全氣冷式電宰廠」，一窺歐洲最夯「吹冷氣的雞」，不僅雞隻全程不落地、不泡水，更把全雞送入0度C的全氣冷室經過3小時冷風降溫，有別於水冷式電宰，生菌數大幅降低，肉質更加Q彈，且在台灣量販店就能買到。

▲▼全台唯一「全氣冷式電宰廠」大公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲雞隻在全氣冷室進行3小時冷風降溫。

▲▼全台唯一「全氣冷式電宰廠」大公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲雞隻全程不脫鉤以降低感染風險。

耗資13億打造的全台唯一、高規格「全氣冷式電宰廠」首度大公開，是由國產雞肉食品「金豐盛」一手建造而成，特意引進全球禽肉電宰領先品牌荷蘭梅恩的全套自動化設備，有別於目前台灣普遍的將全雞放入冷水槽集中泡水降溫的水冷式電宰，全氣冷式電宰是以在低溫冷空氣中進行降溫，雞隻全程不脫鉤，還有獸醫進行屠後檢查，不僅無交叉感染問題，還能大幅降低生菌數，出產之雞肉品質穩定，口感也更加Q彈軟嫩。

▲▼全台唯一「全氣冷式電宰廠」大公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲雞隻在進入掏膛機後會有獸醫進行檢查。

▲▼全台唯一「全氣冷式電宰廠」大公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲生產線上所有雞隻都留有詳實生產紀錄。

業者透露，雞肉電宰流程可分成屠宰、內臟處理及屠後降溫3階段，而「全氣冷式電宰」是指在屠後降溫階段，將全雞送入全長3850公尺、0℃的全氣冷室，經過3小時冷風降溫，讓全雞從屠後的38℃降到4℃以下，期間更整合智能監控影像系統，透過智能影像識別、秤重計數系統，讓生產線上所有雞隻都留有影像及生產數據紀錄，以提供完整且詳細的產銷履歷，讓消費者食用更安心。

▲▼全台唯一「全氣冷式電宰廠」大公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲冷藏貼體包裝雞肉保鮮期長達1周。

由「金豐盛」所提供的雞肉品更是以貼體式包裝保鮮，解決過去保麗龍包裝容易滲出血水問題，業者也表示凡使用貼體包裝之肉品「拆後不建議清洗」，若清洗後也必須馬上烹飪，因接觸水源容易滋生細菌，目前貼體包裝的「氣冷雞」保鮮期可來到7天，冬天則有機會延長至10天，其生產的「氣冷雞」則可在家樂福買到。

  【你可能也想看】

►注意！好市多換聯名卡了　超殺回饋優惠一次掌握
►隱藏版優惠要搶！　超商「9元霜淇淋」限定10天送
►全門市都有！　「可頌買1送1」限時1天搶吃

ET快訊
貸款被拒！他查信用評分「剩300分」還有救嗎？　專家全說了
快訊／遭台鋁控欠款4千萬！　秀泰影城5點反擊
快訊／馬國畢酒駕被逮！
一句話證明去過台灣！　陸客秒回「這7字」：從沒聽過
林襄、馬傑森薪資差距曝！　一票讚：是好女孩
阿宏3.0！　23歲正妹女學生遊高雄被丟包
台版柬埔寨爆「真假藍道」！　真正大BOSS是台大高材生
麻衣首證實「和台塑長孫離婚了」！　吐7字心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

琴酒香腸、伯爵紅茶餅乾「台酒中秋季」飄新意！一站買齊專屬禮盒才能送進心坎裡

中元普渡省錢攻略！電商強打泡麵、零食折扣　再推4大行業拜拜箱

歐洲最夯「吹冷氣的雞」電宰廠大公開！　雞不能落地還要拍照紀錄

免飛日本搶！超夯「NY起司奶油脆餅」來台了　超商限量開賣

嘿咻有益健康，日本Hen有一套，薄潤到位幸福爆棚

美式、仙女紅茶一次喝！　超商「4大品項買1送1」只有3天

超商限定「2款寶可夢新冰」！芒果霜淇淋超香濃　皮卡丘紙杯、甜筒太Q

抓到仿冒憲哥保健品　哈娜小姐姐籲消費者購買正版才有保障

「日安玩美」假貨抓到了　柒柒花媽呼籲購買務必求證東森購物指定通路

仿冒吳宗憲產品遭海關查扣　Miya人妻妹紙譴責不肖業者

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

琴酒香腸、伯爵紅茶餅乾「台酒中秋季」飄新意！一站買齊專屬禮盒才能送進心坎裡

中元普渡省錢攻略！電商強打泡麵、零食折扣　再推4大行業拜拜箱

歐洲最夯「吹冷氣的雞」電宰廠大公開！　雞不能落地還要拍照紀錄

免飛日本搶！超夯「NY起司奶油脆餅」來台了　超商限量開賣

嘿咻有益健康，日本Hen有一套，薄潤到位幸福爆棚

美式、仙女紅茶一次喝！　超商「4大品項買1送1」只有3天

超商限定「2款寶可夢新冰」！芒果霜淇淋超香濃　皮卡丘紙杯、甜筒太Q

抓到仿冒憲哥保健品　哈娜小姐姐籲消費者購買正版才有保障

「日安玩美」假貨抓到了　柒柒花媽呼籲購買務必求證東森購物指定通路

仿冒吳宗憲產品遭海關查扣　Miya人妻妹紙譴責不肖業者

特五號道路正式通車　3大受惠區「看得到增值潛力」

《鬼家人》上Netflix！「許光漢屁股」登熱搜　網驚：跟李子維差很大

大雷雨午後再轟中北部　蘭恩颱風襲日「下周航班恐異動時間曝」

台灣總薪資平均5.7萬！　他嘆民進黨玩文字遊戲：人民普遍活的辛苦

霸佔百貨廁所通道　3妹坐一排化妝「化妝品擺滿地」：踩到我會爆氣

郭台銘別想了！柯文哲斷開郭柯合：一定以民眾黨總統候選人參選到底

逛街小孩被罵「無人管教」　爸怒回嗆「沒水準」罰6000元

黃國昌PO文稱旺中集團蔡衍明干預新聞　遭控個資法無罪確定

土撥鼠卡垃圾桶擠出雙下巴　圓臉賊糗等救援：早知道不吃那麼多

柯文哲力挺申請雙子星！南海控股遭中國國企沒收　綠：還好當時擋下來

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

消費熱門新聞

限時4天！超商美式23元、拿鐵33元

芋頭控衝了！全聯推20款明星美食

韓國「雙下巴面膜」醫：消水腫啦

超商2款寶可夢新冰！皮卡丘紙杯甜筒太Q

網狂推CP值最高吹風機

年度最低價！全聯中元節買1送1

盜版日安玩美抓到了　王三郎籲指名正版通路

限時6天！超商「美式買10送10」

全台通路「激省優惠」一次看！

超商連3天「4大品項買1送1」！

4大超商父親節限定咖啡優惠包！

超商限量賣日本超夯「NY起司奶油脆餅」

女鬼惡整劈腿男！全聯中元節廣告網狂讚

天王級巨星加持！香港美心月餅新口味登場

更多熱門

相關新聞

賣場APP2大隱藏版功能悄上線了！

賣場APP2大隱藏版功能悄上線了！

婆媽族、上班族的小確幸！賣場線上APP「隱藏版功能」悄悄上線了，只要於線上購物購買秤重肉品，到貨後肉品克數低於原售價，將會「退回中間價差」，就是要讓消費者安心買、不吃虧；APP更加碼推出「智能食譜」新服務，用AI互動就可以輕鬆獲得料理食譜，超級方便。

各大賣場「颱風天營業時間」懶人包

各大賣場「颱風天營業時間」懶人包

買鮮乳看保存期限「挑最後一瓶」　他喊貪便宜遭網轟

買鮮乳看保存期限「挑最後一瓶」　他喊貪便宜遭網轟

2大量販中元節優惠、活動開跑了

2大量販中元節優惠、活動開跑了

颱風來襲！賣場生鮮泡麵多5倍量備戰

颱風來襲！賣場生鮮泡麵多5倍量備戰

關鍵字：

全氣冷式電宰廠賣場氣冷雞

讀者迴響

熱門新聞

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

幼兒園男師染指6女童　園長護淫兒：被警刑求逼供

花旗44間分行成追憶　「5大服務」今下午3點半喊卡

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

「三級片女星」剃髮出家2年近況曝光

人妻怨：愛愛次數少得可憐！她吐「男生不想要」3原因

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面