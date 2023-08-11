歐洲最夯「吹冷氣的雞」電宰廠大公開！　雞不能落地還要拍照紀錄

▲全台唯一「全氣冷式電宰廠」大公開。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／嘉義報導

台灣人熱愛吃雞，根據賣場統計，雞肉穩坐肉品排行榜冠軍寶座，無論是調理、食補、養身、健身等通通看得到雞肉的身影。這次《ETtoday新聞雲》走進全台唯一引進歐洲整套自動化設備的「全氣冷式電宰廠」，一窺歐洲最夯「吹冷氣的雞」，不僅雞隻全程不落地、不泡水，更把全雞送入0度C的全氣冷室經過3小時冷風降溫，有別於水冷式電宰，生菌數大幅降低，肉質更加Q彈，且在台灣量販店就能買到。

▲雞隻在全氣冷室進行3小時冷風降溫。

▲雞隻全程不脫鉤以降低感染風險。

耗資13億打造的全台唯一、高規格「全氣冷式電宰廠」首度大公開，是由國產雞肉食品「金豐盛」一手建造而成，特意引進全球禽肉電宰領先品牌荷蘭梅恩的全套自動化設備，有別於目前台灣普遍的將全雞放入冷水槽集中泡水降溫的水冷式電宰，全氣冷式電宰是以在低溫冷空氣中進行降溫，雞隻全程不脫鉤，還有獸醫進行屠後檢查，不僅無交叉感染問題，還能大幅降低生菌數，出產之雞肉品質穩定，口感也更加Q彈軟嫩。

▲雞隻在進入掏膛機後會有獸醫進行檢查。

▲生產線上所有雞隻都留有詳實生產紀錄。

業者透露，雞肉電宰流程可分成屠宰、內臟處理及屠後降溫3階段，而「全氣冷式電宰」是指在屠後降溫階段，將全雞送入全長3850公尺、0℃的全氣冷室，經過3小時冷風降溫，讓全雞從屠後的38℃降到4℃以下，期間更整合智能監控影像系統，透過智能影像識別、秤重計數系統，讓生產線上所有雞隻都留有影像及生產數據紀錄，以提供完整且詳細的產銷履歷，讓消費者食用更安心。

▲冷藏貼體包裝雞肉保鮮期長達1周。

由「金豐盛」所提供的雞肉品更是以貼體式包裝保鮮，解決過去保麗龍包裝容易滲出血水問題，業者也表示凡使用貼體包裝之肉品「拆後不建議清洗」，若清洗後也必須馬上烹飪，因接觸水源容易滋生細菌，目前貼體包裝的「氣冷雞」保鮮期可來到7天，冬天則有機會延長至10天，其生產的「氣冷雞」則可在家樂福買到。