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全聯買鮮乳看效期　狂挖冰箱裡面「挑最後一瓶」！他喊貪便宜遭轟

▲牛奶／超商／鮮乳標章。（圖／記者謝侑霖攝）

▲賣場販售許多款式的鮮乳。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

許多人買東西時，都會特別注意有效期限，尤其是效期短的乳製品，一名網友表示，有位爸爸請女兒拿鮮乳，要求小孩翻找冰箱裡面的鮮乳，選保存期限最長的，這一幕被旁邊的原PO看在眼裡，不懂這樣做的用意是什麼，如果怕喝不完就買小包裝的，「我看追根究柢就是貪小便宜吧」。

有網友在臉書「全聯消費經驗老實說」發文，在全聯看到有位爸爸叫小孩拿鮮乳，並指揮小孩往冰箱裡面挖，選保存期限最久的，「自己不做的事推給小孩，結果小孩也就會學習這種事，惡性循環」，自己都是拿前面的，食物、飲品打開後本來就該快速解決勿久放。

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原PO表示，保存期限數字只是個參考，若喝不完，就不要挑家庭號的鮮乳，「這種一定要拿最裡面，保存期限最長的做法真是搞不懂？多那幾天會比較安心？不過我看追根究柢就是貪小便宜吧，不只是價格，連保存期限也是」。

貼文一出，網友卻認為這樣做很正常，「一樣花錢買，有需求為什麼不能拿久一點的，不偷不搶還可以教孩子看日期」、「其實拿後面的不一定是因為效期，有時候是因為比較冰，現在天氣很熱，牛奶很容易變質」、「我就不相信你喜歡買快過期的東西」、「這種無傷大雅的行為不至於評論」、「我是一個人喝，也是找期限久一些的，應該是正常行為吧」。

不過也有人支持原PO的想法，「給大家一個常識：無論您買幾天期限的打開就是3天，因為空氣進去，沒得商量」、「不管是不是氮氣充填還是瞬高溫殺菌，接觸到空氣就會開始慢慢變質了」。

▲▼獸醫師,看診,乳牛,牛舍,喝牛奶,牧場,商品。（圖／記者宋良義攝）

▲網友認為，花相同的錢，選擇自己喜歡的很正常。（示意圖／資料照）

台灣多數牛奶在製作期間皆經超高溫殺菌（Ultra High Temperature, UHT，係以125～135°C的高溫對牛奶進行殺菌，然後再急速冷卻），這樣殺菌法可將牛奶中99.9%的細菌殺死，但仍有少數細菌存活，所以乳品廠商才須設定保存期限及建議冷藏溫度，讓消費者可以在牛奶因細菌而變質之前，品嚐到味道及質地優良且安全的牛奶。

一般而言，經過超高溫殺菌的牛奶可在完善的冷藏環境（7°C以下）下，保存30～60天，但考慮到流通、販售、居家環境等多種因素，乳品廠商會將保存期限訂為10天上下。

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