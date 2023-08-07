買貴退價差、AI食譜超狂！　賣場APP「2大隱藏版功能」悄上線了

▲賣場線上APP隱藏版服務曝光。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

婆媽族、上班族的小確幸！賣場線上APP「隱藏版功能」悄悄上線了，只要於線上購物購買秤重肉品，到貨後肉品克數低於原售價，將會「退回中間價差」，就是要讓消費者安心買、不吃虧；APP更加碼推出「智能食譜」新服務，用AI互動就可以輕鬆獲得料理食譜，超級方便。

▲即日起線上秤重買肉買貴就退差價。

家樂福家速配APP「2大隱藏版服務」曝光了，其中，「買貴退價差」新功能主要為解決消費者於線上購物購買肉品公斤克數之爭議問題，如購買雞肉為200克150元，但到貨雞肉是189克147元，其中3元價差將會以下單支付方式進行退費，像是信用卡退款等，目前約有近50款肉品、並以雞肉、豬肉、牛肉為主，且還須有標記黃標「秤重計價品」才有提供此服務。

▲超狂AI智能食譜。

另一功能為搶先全通路推出的「AI智能食譜」，找來微軟、凌群電腦聯手開發，只要在線上輕鬆與AI互動，先選定主食材有雞肉、豬肉、牛肉、海鮮、鴨肉、羊肉、雞蛋、豆製品、蔬菜、菇類等，再點選想要的如台式、日式、泰式、歐式料理，即可獲得相關料理名菜食譜，選好後由AI生成指導食譜，就能輕鬆獲得食材清單、烹飪流程，並同步提供所需食材下單服務，從買食材到自煮料理只要一鍵搞定。