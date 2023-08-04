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社會 社會焦點 保障人權

颱風夜買烤雞！路口撞「抱啤酒過馬路」婦　騎士噴飛30米慘死！

記者唐詠絮／彰化報導

昨天（3日）颱風夜，彰化一名44歲林姓男子到賣場買了烤雞，騎車行經彰化和美彰興路五段跟和厝路二段路口時，54歲胡姓女子抱著一手啤酒穿越車道，林閃避不及直接將女子撞飛20公尺，林也連人帶車噴飛30公尺，現場啤酒罐、機車碎片散落一地。林男當場無呼吸心跳，送醫不治死亡，胡女也雙腿骨折，至於確切的死因，有待檢警進一步調查。

這起離奇死亡案件發生在昨夜8時許，林男騎機車載著一隻香噴噴的烤雞正要返家，而胡女與丈夫在小吃店吃完晚餐，胡走到對面的超商買一手啤酒正穿越馬路，林男閃避不急直撞撞上，胡女撞飛倒在路口，林則連人帶車噴飛30公尺。 

▲彰化死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲彰化死亡車禍。（圖／民眾提供）

車禍現場女子拖鞋、啤酒罐、安全帽，機車碎片一片狼藉，車禍發生後，附近鄰居立即跑出來協助，打電話叫救護車、拿三角錐維持交通，當時在附近吃晚餐的胡女丈夫，聽到麵店老闆娘說「你老婆被撞」，則馬上衝出去找老婆。

彰化消防局據報，緊急調派和美及伸港消防分隊前往緊急救護，兩部救護車到達後 ，和美分隊協助將傷重無呼吸心跳的林男，持續CPR10多分鐘後送醫院急救，但仍宣告不治、另外一組伸港消防救護人員，則幫雙腿骨折的胡女包紮送醫。

胡姓路人要被送醫前，她的丈夫還記著麵攤230元晚餐未結帳， 衝到店家跟老闆娘結帳，老闆娘直說「沒關係」，你先快去救太太，讓心生感動，希望她恢復健康。

▲彰化死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲彰化死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲啤酒散落一地。（圖／民眾提供）

▲彰化死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲烤雞掉在路上。（圖／民眾提供）

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