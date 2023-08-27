七夕禁忌甜點？　永康警溯源追緝查獲偽裝大麻巧克力

▲台南市警永康分局持搜索票，前往高雄市永安區一處民宅進行搜索，在廚房冰箱內查獲含有大麻成分的「大麻巧克力」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警永康分局偵查隊及龍潭派出所，於26日持搜索票，前往高雄市永安區一處民宅進行搜索，在廚房冰箱內查獲含有大麻成分的「大麻巧克力」，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

永康警進行日前查獲之大麻案毒品溯源時，發現高雄市永安區的蘇姓犯嫌涉有販毒重嫌，亦得知疑似把握七夕前後「商機」販賣大麻圖利，案經員警在經過跟監蒐證後，見時機成熟，向台南地院聲准搜索票，於26日清晨由偵查隊及龍潭所員警等專案毒品查緝小組前往蘇嫌位於高雄市永安區的住宅執行搜索。

蘇嫌雖因案羈押，但員警仍不放棄任何蛛絲馬跡，果真在一樓廚房冰箱內發現有11顆真空包裝的巧克力，每1顆重量平均近15公克，初步檢驗呈大麻毒品反應，才得知就是蘇嫌欲趁七夕情人節前後，疑似把握販售大麻巧克力「商機」，而販賣這特製具大麻成分的巧克力，這是由萃取大麻混合巧克力做成，濃度極高，效果據說不比抽大麻菸差，頗讓查緝人員訝異與注意。

永康分局長甘炎民除肯定偵辦員警的辛勞，也呼籲現行法規大麻是列為二級毒品，切勿施用，警察機關都將積極偵辦，千萬不要以身試法；另外，新興毒品花樣多，常偽裝成食物或零食，民眾也應注意不要誤食，而背負了法律責任。