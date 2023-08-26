下午茶這樣吃！超商最新「2款甜點」　提拉米蘇蛋糕杯綿密又濃郁

▲7-11最新「提拉米蘇蛋糕杯」每一口都綿密滑順。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

下午茶就吃這個！超商即日起開賣2款甜點，其中竟有許多人都愛的義大利國民甜點「提拉米蘇蛋糕杯」，每一口都超綿密、吃起來更是充滿幸福感；而吃甜點當然要配杯咖啡，超商至8/26止推出「大杯美式／拿鐵同品項第2杯10元」優惠。

7-11開賣義大利最經典甜點「提拉米蘇蛋糕杯」，選用歐洲馬斯卡邦乳酪，口感綿密滑順，每一口都充滿幸福感；同步還有新品「卡布奇諾咖啡年輪」，層層雙色年輪完美搭配，咖啡香氣濃厚。

▲「卡布奇諾咖啡年輪」充滿濃厚咖啡香氣。



吃甜點當然要搭配咖啡才滿足！7-11門市至8/26止推出「周末輕鬆價」咖啡優惠，CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵可享「同品項第2杯10元」，冰熱可任選，大杯美式原價45元、大杯拿鐵原價55元，搭配折扣後等於單杯美式只要28元、單杯拿鐵33元。

▲7-11推出CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵「同品項第2杯10元」 。



▲喫茶小舖推出「飲料免費喝」活動。（圖／喫茶小舖提供）

喫茶小舖25周年慶活動再一發，即日起至8/31限時祭出「找同歲朋友」優惠，只要是在1998年（民國87年）出生之消費者，於全門市憑證件（身分證、健保卡等）即可「免費喝琥珀桂花烏龍1杯」，把握機會開喝一波。