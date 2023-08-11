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嘿咻有益健康，日本Hen有一套，薄潤到位幸福爆棚

▲▼情侶,約會,牽手。（圖／pixabay）

▲床上運動不只可以和伴侶關係更親密，良好的動滋動還可以燃燒卡路里，好處多多。（圖／Pixabay）

消費中心／綜合報導

近期兩性平等意識大覺醒，女性不再只是要懂得自我保護，也能勇敢追逐愛做的事。其實愛愛好處多，有研究發現，床上運動不只可以和伴侶關係更親密，對男女都有身心靈舒壓的效果，而且良好的「動滋動」過程還能燃燒卡路里。然而，要讓愛做的事情更到位，在防護措施上，材質、闊度、薄度、潤滑度及男人在意的束縛感，都影響著兩人的互動。

極輕薄又滑潤！超越體感極限　愛愛可以不澀澀

▲▼岡本保險套。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼岡本保險套。（圖／記者周宸亘攝）

▲「岡本002 RL超潤滑保險套」極致薄度加倍潤滑，細膩膚觸直逼裸感。（圖／記者周宸亘攝，下同）

享受性愛帶來的快感與舒壓效果，不再只是男人專屬的事！近年社會風氣的「新性別平等」意識愈來愈普及，加上各式各樣的社群媒體平台及APP，讓女性更有機會隨心所「慾」，就有加拿大性學研究指出，女人的性慾並不輸男性，甚至更敢於「冒險」，可見在愛愛過程是否讓女性「hen蘇湖」也是極為重要的事，因此在享受「性」福的過程，使用保險套除了能降低懷孕或性病傳染機率之外，若可以更「無感」，絕對能讓女性的性福指數UP！

要讓女生充分享受其中，最重要的當然是「不可以澀澀」！100%日本製造的岡本OKAMOTO，為讓性愛生活更「科學」，全面進化為0.02mm超薄度，且前、中、後三點皆為均衡薄度，細膩膚觸直逼「裸感」超越體感極限。同時結合400mg潤滑度，宛如蛋糕上絲滑綿密的鮮奶油，為兩人的濃情密意甜蜜助攻不卡頓。透過極致薄度、加倍潤滑，不僅增加男性配戴的舒適度，也能呵護女性私密肌膚，緊密貼合讓關係零距離。

關鍵時刻神隊友！岡本002好撕又潤滑　實現極致Sex體驗

▲▼岡本保險套。（圖／記者周宸亘攝）

▲岡本002 RL超潤滑保險套採360度全撕口，一撕就開立馬上陣。

英國研究也曾針對男女性愛的喜好進行大調查，發現最佳做愛時間是週六晚間11點前，而且最受歡迎的姿勢正是「女上男下」，而大家「最想嘗試的愛愛地點」前3名依序為：飯店、戶外及淋浴時，且通常在接吻及撫摸就會點燃慾火，可見大多數人夢想中的時刻及地點，經常來的很突然，務必提前做好準備，才能在關鍵時刻來場極致盡興的Sex體驗！

關鍵時刻必備「岡本002 RL超潤滑保險套」，其包裝採用易撕膜技術，360度全撕口、更好操作，讓點燃愛火的瞬間不論男女都能火速一撕就開、一開就上陣！而且保險套本身的闊度及尺寸上，都更符合亞洲男性需求，讓雙人運動完美貼合、流暢互動，全然盡興不掃「性」。

▲▼岡本保險套。（圖／記者周宸亘攝）

▲薄潤神隊友「岡本002 RL超潤滑保險套」優惠中，全台康是美、屈臣氏等連鎖藥妝及各大網路商城都能買得到。

現在，你各位的薄潤神隊友已經在線等！岡本002 RL超潤滑保險套（12入）「原價888元，全新登場體驗價799元」於全台康是美、屈臣氏等連鎖藥妝及各大網路商城都能買得到，方便大家提早準備，相信愛愛有一套，兩人都能快樂動滋動，幸福感爆棚。

傳悅國際有限公司｜消費者服務專線0800059168｜衛署醫器輸字第020706號｜北市衛器廣字第112070218號｜使用前請詳閱說明警語及注意事項

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