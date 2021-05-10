uno攜手岡本打造「硬挺新態度」　出門必備3神器秒變鋼鐵型男

▲只要臉上乾淨、髮型俐落，再把「該準備的都帶上」，就能輕鬆晉升男神等級。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

要成為回頭率暴增的行走費洛蒙，就要讓女生看到「硬態度」！只要臉上乾淨、髮型俐落，再把「該準備的都帶上」，就能輕鬆晉升男神等級。大家都知道「第一印象」很重要，近期網友瘋傳「uno X 岡本的硬挺秘招」，由內到外幫你全部包辦，一次打理男神堅挺印象，超強攻勢讓你一舉突破女性的內心防線！

▲打理男神堅硬外貌就靠uno洗面乳和髮蠟。（圖／資料照，下同）

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▲熱銷No.1「uno新淨、炭、潤洗顏」，去黑頭、超控油及超保濕三種配方。（圖／資料照）

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▲uno髮蠟，讓你輕鬆一抓就能直接從魯蛇變男神。

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▼讓原本頹廢男由內到外重新打造成鋼鐵型男。（圖／PIXABAY）





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