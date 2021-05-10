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uno攜手岡本打造「硬挺新態度」　出門必備3神器秒變鋼鐵型男

uno攜手岡本打造「硬挺新態度」　出門必備3神器秒變鋼鐵型男 。（圖／資料照）

▲只要臉上乾淨、髮型俐落，再把「該準備的都帶上」，就能輕鬆晉升男神等級。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

要成為回頭率暴增的行走費洛蒙，就要讓女生看到「硬態度」！只要臉上乾淨、髮型俐落，再把「該準備的都帶上」，就能輕鬆晉升男神等級。大家都知道「第一印象」很重要，近期網友瘋傳「uno X 岡本的硬挺秘招」，由內到外幫你全部包辦，一次打理男神堅挺印象，超強攻勢讓你一舉突破女性的內心防線！

uno攜手岡本打造「硬挺新態度」　出門必備3神器秒變鋼鐵型男 。（圖／資料照）

▲打理男神堅硬外貌就靠uno洗面乳和髮蠟。（圖／資料照，下同）

想要成為吸引目光的男神，就得認真打理自己，出門絕對不要油頭垢面是最基本，想要近距離接觸女神，親吻的瞬間卻因為臉上油光「滑過去」失誤，那絕對會被女神鄙視、成為最不堪回首的一段回憶。這時你需要最懂男人的「uno新炭、淨、潤洗顏」，、超控油、去黑頭及超保濕三種配方，透過淨油礦物泥深層清潔肌膚、去除惱人的老廢角質及油脂粉刺，一瓶搞定各種面子問題。日本型男品牌uno，可是連續3年蟬聯開架男性洗顏市場的No.1銷售霸主，讓你終擊油光、徹底潔淨，成就男神自信乾淨的外貌。

uno攜手岡本打造「硬挺新態度」　出門必備3神器秒變鋼鐵型男 。（圖／資料照）

▲熱銷No.1「uno新淨、炭、潤洗顏」，去黑頭、超控油及超保濕三種配方。（圖／資料照）

除了乾淨的臉龐，髮型更是重要！面對「一蹶不振」的頭髮，想要硬挺起來、俐落有型，不管你是細髮、硬髮，只要交給uno髮蠟，讓你輕鬆一抓就能直接從魯蛇變男神，這邊就整理uno髮蠟快速上手攻略，輕鬆就能找到屬於自己命定髮蠟。

uno攜手岡本打造「硬挺新態度」　出門必備3神器秒變鋼鐵型男 。（圖／資料照）

▲uno髮蠟，讓你輕鬆一抓就能直接從魯蛇變男神。

uno絕對上進凝土 MATTE
銷售No.1！超霧感質地，給你持久定型卻不僵硬的隨興感！
uno歷久彌堅髮腊 EX HARD
防水抗旱超持久！不易受到濕氣干擾，適合全天候定型，具高度塑型力卻不僵硬。
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強力塑型超硬挺！對於想要追求自然、又想要有立體自然感，這瓶超適合入手。
uno極度洗練髮凍 WET
水潤光澤超服貼！想要展性成熟油頭風格，用這一瓶就能創造大膽髮流線條，呈現俐落魅力。

「uno x 岡本」強強聯手，拿出硬挺新態度！現在只要購買任一uno髮蠟、潔顏及保養系列搭配岡本商品即可現折30元，uno照顧大家面子、岡本顧好大家裡子，讓原本頹廢男由內到外重新打造成鋼鐵型男，讓愛這味不敢說出口的妹子看到立即淪陷，讓「uno x岡本」全系列幫你助攻得分，當個硬挺壞男孩！

▼讓原本頹廢男由內到外重新打造成鋼鐵型男。（圖／PIXABAY）

▲▼ uno攜手岡本打造「硬挺新態度」　出門必備3神器秒變鋼鐵型男 。（圖／PIXABAY）

►►硬挺新態度看這！用uno x岡本帶你成為新一代壞壞男神

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