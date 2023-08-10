「下架民進黨，更要下架國民黨！」　徐耀昌：用選票支持郭台銘

▲郭台銘苗栗造勢。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，今（10）日在苗栗舉行第二場造勢，除縣長鍾東錦外，議長李文斌、前縣長徐耀昌也都來站台相挺。徐耀昌致詞時激動表示，國民黨一直在政黨輪替的大前提下一直執政，感謝各位九合一先知灼見，讓國民黨只有3萬低票落選，最高12萬票就是鍾東錦，因此不光要請民進黨下架，更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省，「郭台銘當總統，明天會更好！」

徐耀昌指出，今天主流民意大聯盟，今天最佳男主角是郭台銘，也很感謝大家支持鐘東錦還有李文斌，所到之處都是場場爆滿，這就是民意，苗栗是國民黨的忠實支持縣市，有任何選舉，都是藍營大本營，但是幕後推手是誰？是苗栗鄉親！

徐耀昌續指，因為苗栗鄉親造就國民黨，但國民黨卻一直只會喊政黨輪，大家要的是不僅下架民進黨，更要下架國民黨，讓國民黨徹底反省，「我是退休公務人員，不管國民黨過去怎麼對苗栗，但也沒有照顧苗栗，這次九合一，用選票唾棄國民黨，這次總統，也要用選票支持郭台銘！」

徐耀昌說，換上企業家讓台灣重新開始，四年讓民進黨、國民黨韜光養晦，不是黨內鬥爭就是派系鬥爭，讓企業家領導台灣，郭台銘貴為董事長，企業遍布全球，相信鄉親的智慧不輸自己，企業家領導台灣讓台灣更富有，找出勝利最大公約數，也能親美，也能跟中共結合，才能免於中共的文攻武鶴，這樣就是要唯一支持郭台銘，徐耀昌這次講話為何很激烈？因為我跟郭台強是結拜兄弟，他的永齡基金會，每年也花了上億來救助需要的人，默默地行善，我們需要找有道德、國際的領導人，郭台銘當總統，明天會更好！