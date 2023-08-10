掃街燃起攤販魂叫賣三層肉！　老闆抱兒喊：選侯友宜孩子不用上戰場

▲國民黨總統參選人、新北市長侯友宜南下台中拜廟、走基層，傍晚到大里內新黃昏市場掃街近一個小時 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台中報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（10）日南下台中拜廟、走基層，傍晚到大里內新黃昏市場掃街近一個小時，現場民眾及攤商熱情歡迎，大喊「總統好！」、「凍蒜！」。侯友宜經過一家豬肉攤時，更燃起肉攤魂，成功協助攤商賣起豬肉，老闆也抱著小孩表示「讓侯友宜當選，不要讓孩子上戰場」。

侯友宜今天下午5時，在國民黨大里太平區立委參選人、國民黨發言人林家興，以及在地議員、里長等人陪同下，到大里內新黃昏市場掃街。侯抵達現場時就有支持者湧上前搶著要合照、握手，還有支持者握到手後大喊「耶！我握到手了！」也有攤商送上包子，祝福侯友宜高票當選。

經過一家豬肉攤時，侯友宜回憶起兒時協助爸爸在市場賣豬肉的記憶，上前關心老闆生意，老闆提到自己快要下班了，但是特別在等他。侯友宜頓時秒化身為「攤商」，協助老闆賣豬肉，最後也成功將兩塊三層肉賣出去。

豬肉攤老闆也抱起自己小孩表示，讓侯友宜當選，不要讓孩子上戰場。侯友宜也回應，兩岸一定要和平，大家才可以安穩做生意，不能讓心愛孩子上戰場，未來他一定與攤商站在一起。



