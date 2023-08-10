當選成立特偵組　侯友宜：辦弊案我是高手、治安我是專業

▲台中市民眾服務社今（10）日為國民黨總統參選人侯友宜成立後援會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台中報導

台中市民眾服務社今（10）日為國民黨總統參選人侯友宜成立後援會。侯友宜致詞時提到，很多支持者希望他成立特偵組，他表示，「辦弊案我是高手，治安我也是專業」，當選後，絕對讓政府變成有效率、有能力，也讓市民過上好日子。

台中市民眾服務社後援會今晚成立，全場近30桌，支持者看到侯友宜進場時，揮舞國旗高喊「總統好、侯友宜凍蒜」，國民黨主席朱立倫，及立委參選人楊瓊瓔、江啟臣、黃仁、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、林家興也皆到場，展現台中大團結的氣勢。

侯友宜提到，現在看到弊案叢生，當選後會恢復設立特偵組好好辦、好好查，這樣台灣才會重生。

侯友宜也說，民進黨執政下，兩岸關係不穩定，台灣成為世界最危險的地方，更不用說弊案叢生、治安敗壞，通貨膨脹還越來越嚴重，薪資永遠趕不上物價，讓很多在基層努力的人民及年輕朋友，生活都受到很大的衝擊。

侯友宜說，他們上一代人歷經戰爭，好不容易經過打拚才有安定的生活，不希望再因為戰爭帶來更大的傷害。因此必須要團結所有台灣人，讓兩岸穩定發展，唯有好好對話、交流，讓台海安定、台灣安全、全世界都放心，大家才有好的生活。

