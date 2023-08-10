鍾東錦出席郭台銘苗栗造勢　徐耀昌也表態：若郭選會全力支持

▲徐耀昌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，預計舉行十場「主流民意大聯盟造勢」，昨日的屏東場更是多位藍營民代至現場力挺，外界解讀郭參選2024總統「拉弓已無回頭箭」。郭今（10）日在苗栗將舉行第二場造勢，除縣長鍾東錦外，議長李文斌、前縣長徐耀昌也都會站台；李文斌表示，今晚活動不是造勢，自己是去捧徐耀昌接任台灣阿銘之友會苗栗栗分會會長，也不會退黨；徐耀昌並表示，若郭參選總統，於公於私他都會全力支持。

郭台銘昨在屏東造勢，屏東議長周典論展現地方實力，聲稱動員2萬人參加，更有國民黨屏東縣議員曾義雄、王景山等人助講，眾人在台上高喊「酸宗痛！酸宗痛！」，絲毫不甩國民黨黨員行為規範。黨主席朱立倫今日上午被問到是否違紀，僅稱黨員同志唯一團結支持侯友宜，分裂相信是所有支持者所不樂見。

今晚郭台銘將再參加「主流民意大聯盟」苗栗場，值得一提的是，先前彰化議長謝典林退黨時，李曾說苗栗鐵倉不會撼動，他和鍾東錦也將全力支持國民黨推派的總統參選人；另外，徐耀昌則說，郭台銘是國際知名的成功企業家，擁有宏觀的國際視野，且具領導統御能力，認為現今台灣人民應拋棄政黨立場、選人不選黨，若郭參選總統，自己於公於私都會全力支持。