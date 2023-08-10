絕不能投民進黨！　侯友宜喊：再投下去未來人生都毀了

▲侯友宜在台中順天宮進行廟口開講 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台中報導

國民黨總統參選人侯友宜今（10）日到台中與基層見面。在下午的廟口開講時，侯友宜引用台語諺語表示，「寵子不孝，養豬舉灶，寵民進黨都在哭，信民進黨人民都在哭」。他說，這次選舉絕對不能再投民進黨，如果再投下去，後面不只是8年，未來的人生都毀了，沒有和平，什麼都沒有。



侯友宜今日的行程一早參訪群祐機械及精密機械科技廠協會，接著參拜萬和宮及文昌公廟，中午則與與台中立委參選人便當會，下午接著參拜聖壽宮、順天宮，傍晚也到大里內新黃昏市場拜票，今日最後一場公開行程則是參與台中市民眾服務社後援會成立大會。

侯友宜在順天宮進行廟口開講時提到，他以前常說，「新北好，台北好，桃園好，北台灣都會好」，今天中台灣要好，就要台中市好，牽著南投、彰化、苗栗，大家一起好，所以台中的發展不是台中人的事情，是中部的大事情。「台中捷運藍線，該做，該做」，捷運蓋起來不僅可以帶動當地經濟，也可以減少空污，有一連串的好處。



侯友宜批，現在的政府都在分哪一個縣市，但是執政不該分顏色，因為都是全台人民的事情，民意應是人民作主，但是現在不是，現在的民意是民進黨在做主。侯友宜接著批，之前的im.B 詐騙，政治跟商人勾結、詐騙，三年裡，詐騙案件從6萬件成長到13萬件，為什麼以前沒有那麼多，現在這麼多，就是因為中央沒源頭管理。

侯友宜也提到，現在通貨膨脹超高，但薪水才漲一點點，通膨每個月都在漲，漲到2、3%間的艱苦人都是路邊攤那裡的人、菜市場的人。「我是南部朴子菜市場長大，我爸賣豬肉，所以我知道最辛苦的就是這些，我們要給他們照顧、給他們關懷」。



接著，侯友宜再提到，台灣現在是全世界最危險的地方，他去日本，國會議員都在關心台海安全，而現在的兩岸關係，不是不會戰爭，不然為什麼兵役要延長一年？國防預算要增加？因此兩岸應該交流，不應該起衝突，孩子才能遠離戰場。這次的選戰是中華民國和平與戰爭的選擇，讓民進黨再做下去，他們台獨黨綱再不改，絕對兵凶戰危，讓大家搞到累累累。

侯友宜引用台語諺語表示，「寵子不孝，養豬舉灶，寵民進黨都在哭，信民進黨人民都在哭」。這次選舉絕對不能再投民進黨，如果再投下去，後面不只是8年，未來的人生都毀了，沒有和平，什麼都沒有。



「總統選侯友宜，為什麼要選侯友宜，因為我一輩子只有一個信念而已，保護中華民國，顧老百姓安全」，侯友宜說，這次他也是用同樣的精神，用他的性命顧台灣的安全，讓大家安居樂業，讓大家能在台灣平安成長。

