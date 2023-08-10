國民黨團背書侯友宜核能政策　賴士葆：賴清德為大選棄非核神主牌

▲國民黨團10日「可行之能源政策 光明與黑暗的選擇！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜昨主張在核安無虞及核廢料妥適處理前提下，重啟核四且核一、核二、核三延役，然此能源政策規劃遭民進黨批評。對此，國民黨立法院黨團今（10日）力挺侯友宜的能源政策，並批評總統蔡英文錯誤的能源配比、非核家園，已釀多次大規模停電及不計其數的區域性跳電，經濟損失難以估計，台電虧損持續擴大。

國民黨團10日舉行「可行之能源政策 光明與黑暗的選擇」記者會，會中立委賴士葆表示，過去反核是主流，現在減碳是主流，歐盟在去年通過將核能與再生能源歸類為綠能，世界潮流使用核電，因為禁不起缺電的風險；而現在歐美國家已將核電除役年限從40年提高到60年，換言之，核一、核二、核三可以延役，安全可重啟核四。

賴士葆進一步說，民進黨2024總統參選人賴清德6月曾說「有條件的啟動核能發電」，但不知為何民進黨上下，一再批評侯友宜的能源政策？難道賴清德可重啟核電，侯友宜就不行？賴清德為了大選，把民進黨台獨和非核家園兩大神主牌丟掉，變成「無魂有體」。

國民黨團副書記長吳怡玎則表示，經濟部昨發圖指「供電穩定」，8月8日備轉容量還超過10%，賴清德則說自己搜尋台電網站，在8月9日台電備轉容量有10%，但民進黨沒說的是，在尖峰時刻台電備轉容量夠不夠？根據台電8月7至9日即時備轉容量率，每15分鐘更新的資料顯示，8日下午6時的備轉容量率只有8.24%，而晚上6至7時的尖峰，備轉容量率只有8.96%，然民進黨卻一直想掩蓋缺電是事實。

吳怡玎也說，台灣不僅僅是缺電，還缺乾淨的電。根據聯合國IPCC所發布不同發電方式，可看出核能碳排與其他能源碳排減少了上百倍的CO2，而根據美國施羅德（Schroders）提出的報告，美國將計畫增加核能發電，而英國、日本也調高核能占比。另根據國際能源總署（IEA）統計，2020年以後，使用核能國家沒有下降，預計2025年佔比要達到目前的一倍。吳怡玎呼籲民進黨，請尊重科學數據，不要為了神主牌，一再減核。

副書記長王鴻薇表示，淨零排放是世界趨勢，台灣也提出2050淨零排放目標，但民進黨連非核家園都跳票，連賴清德都承認的綠電與再生能源都不足夠的情況下，是要如何能夠達到國際2050淨零排放標準？更別提世界各國陸續開徵碳稅。遺憾民進黨繼續用政治操作方式，把侯友宜說成是被深藍綁架，鬧了國際大笑話。