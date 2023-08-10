北市恢復發放重陽敬老禮金　2天11萬人靠卡領取

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

台北市恢復發放1500元重陽敬老禮金，自8月8日起開放敬老卡靠卡領取，截至10日兩天就有超過11萬人、約二成長輩領取。

有關1500元重陽敬老禮金，只要持敬老卡至各捷運站悠遊卡加值機、4大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點，透過敬老卡靠卡、嗶一聲就可領取。目前有資格領取敬老禮金的長輩有55萬人，二天已經有超過11萬即二成的長輩靠卡領取。

另外，為了讓長者們的敬老禮金使用效益加倍，悠遊卡還與八大通路合作推出各種優惠，包括四大超商、美廉社、義美、棉花田及黑橋牌，都在8到9月期間推出特別為長輩設計的商品優惠或折扣。

除了靠卡領取外，也有直接入帳、匯款入帳、定點領取以及親送到府的領取方式。65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）之列冊低收入戶、中低收入戶或領有中低收入老人生活津貼長者，8月7日直接入帳，如未收到款項，可循其他管道（敬老卡靠卡、設籍區公所公布之定點領取、填寫匯款同意書）領取；65歲至98歲（原住民為55歲至88歲）之長者以敬老卡靠卡優先領取，10月12日至11月13日則可前往設籍區公所公布的定點領取。

此外，長者若在8月31日前至社會局網站線上填寫「台北市政府重陽敬老禮金匯款同意書」，或是前往台北市各區公所社會課填寫紙本申請，可在10月3日匯款入帳，99歲（原住民為89歲）以上之長者，9月至11月中旬由里幹事親送到府。