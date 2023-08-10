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讚侯友宜能源政策「非常負責」　王鴻薇：能解缺電、實現淨零排放

▲▼國民黨團召開「可行之能源政策～光明與黑暗的選擇！」記者會，副書記長吳怡玎主持、副書記長王鴻薇、立委賴士葆出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨總統參選人侯友宜日前提出能源政策，主張「核一、核二、核三延役、安全重啟核四」，國民黨立委王鴻薇10日表示，侯友宜提出的能源政策，是一個非常負責的政策，但民進黨繼續用政治操作方式，說成是被深藍綁架。她說，若國民黨在明年取得政權，會更負責任的解決台灣能源政策問題與缺電問題，以及實現淨零排放的目標。

王鴻薇表示，從2016年以來，台灣發生數次大規模停電，區域性跳電與停電更是不計其數，而發生停電與跳電事件，源自於能源配比失衡，所謂非核家園已將完全跳票。工總提出白皮書提到，台灣五缺問題越來越嚴重，對現在政府不抱任何希望，外資美僑商會也一再提到台灣缺電問題，造成企業困擾；台積電董事長劉德音說，「政府說不缺電，我們也只能相信」，充滿了無奈之意。

「侯友宜的能源政策，可以解決企業界在台投資五缺問題。」王鴻薇指出，侯友宜以負責任的態度，解決台灣能源問題，淨零排放是世界趨勢，台灣也提出2050淨零排放目標，民進黨連非核家園都跳票，若賴清德都承認的綠電與再生能源都不足夠的情況下，要如何能夠達到國際2050淨零排放標準？更別提世界各國陸續開徵碳稅。

王鴻薇認為，如果台灣中小企業沒有綠電可用，未來將會增高外銷成本，讓企業營運更加困難。侯友宜的能源政策，可解決台電和中油如失速列車虧損擴大的狀況，高達4千多億元虧損的台電，若是一般企業早就倒閉，國營事業虧損連連，將會是另一個如勞保的財務黑洞。

王鴻薇強調，侯友宜提出的能源政策，是一個非常負責的政策，遺憾地是民進黨繼續用政治操作方式，說成是被深藍綁架，鬧了國際大笑話。若國民黨在明年取得政權，會以負責任的、更有效的，解決台灣能源政策問題與缺電問題，以及實現淨零排放的目標。

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