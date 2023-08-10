在神明眼皮底下做歹事　學甲棒球隊遭南警一網打盡

▲台南市警學甲分局破獲聚眾鬥毆案，緝獲張嫌3人，全案依恐嚇取財、聚眾鬥毆、妨害自由、毒品、傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北門區某廟宇前，2023年7月間深夜時分發生打架糾紛，被害人向市警學甲分局報案，指稱係因口角糾紛，遭人持棍棒毆打，並控制其行動且強押簽立10萬元本票，經學甲警分局深入追查後，9日兵分多路，順利緝獲相關犯嫌到案，並另案查扣毒品咖啡包66包等證物，全案依法送辦。

警方說，7月中旬，學甲警分局接獲被害人報案，其稱因在友人家與20多歲張姓犯嫌起口角衝突，30多歲的被害人心有不甘，先至張嫌住家樓下，動手砸毀其使用機車。後被害人與張嫌雙方約至北門區某廟宇前廣場談判，被害人及其搭載之朋友即遭張嫌等人持棍棒毆打並毀損其手機，而後張嫌等人將被害人強押上車，載至學甲區某處涼亭逼迫被害人簽立10萬元的本票，始予釋放。

學甲警分局獲報後，迅速鎖定歹徒所使用車輛，以車追人，並過濾分析可能犯嫌，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。歷經多方比對事證，警方於9日持拘票、搜索票，分別前往台南市、雲林縣等地緝獲張姓嫌犯等3名到案，並於其中1名犯嫌家中查獲毒品咖啡包共計60餘包；全案依恐嚇取財、聚眾鬥毆、妨害自由、毒品、傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

學甲警分局表示，本案雙方約至廟宇前談判，張嫌等人並於神明面前毆打被害人，行徑囂張，影響社會治安，案經員警努力不懈、逐筆過濾涉案車輛進而鎖定犯嫌身分後，再清查犯嫌實際行蹤、居住地，經多日明查暗訪後，動員警力順利緝獲犯嫌等人到案。