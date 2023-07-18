遭對手完封超不爽！竹縣國中棒球隊教練抓狂　對2學生連揮12拳

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

新竹縣某國中一名棒球教練，今年1月底帶隊前往高雄參加港都青少棒錦標賽，因為慘遭對手完封，教練在球隊吃飯時間突然情緒失控，出手毆打2名學生共揮了12拳。事發後家長不滿校方只對教練停聘6個月，指出小孩至今都有心理創傷，要求開除教練，對此，教育局表示，教練停聘期滿後將借調新竹縣府協助縣內棒球相關業務。

▲新竹縣棒球隊教練對學生動手。（圖／記者陳凱力翻攝）

這起教練打學生事件發生在今年2月，當時是比賽期間的吃飯時間，教練疑因球隊遭對手完封，突然情緒失控，拿東西砸學生、連揮7拳痛打學生頭部，隨後又對另名學生連出5拳毆打，學生家長得知後氣炸，並說孩子事後有心理創傷，甚至不敢去學校上課，除了要對教練提告外，還要求校方開除教練。

▲另名學生也被教練毆打。（圖／記者陳凱力翻攝）

學校得知後第一時間通報教育局，調查小組在3月時完成調查報告，並把報告提交給專任教練審議委員會審理，審委會決議停聘6個月，期間也會讓教練上情緒管理課程。

不過家長不滿停聘教練6個月的決定，認為孩子仍心有餘悸，甚至還想退出棒球隊，深怕教練到時回學校後萬一又動手該怎麼辦，認為應該要開除教練。

.

教育局指出，停聘期間除要求教練反省外，須參加情緒管理等相關課程，也會要求學校嚴格督導避免相關情事再次發生，將在教練停聘期滿後，借調新竹縣府協助縣內棒球相關業務。