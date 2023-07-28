行車糾紛不爽！黑衣球棒隊颱風夜砸車　瘋狂畫面曝「像在放鞭炮」

記者唐詠絮／彰化報導

囂張！彰化縣溪湖鎮23日深夜發生一起「棒球隊」砸車事件，溪湖警於24日凌晨接獲報案，火速循監視器，不到半天時間就捕查緝到27歲施姓男子與其他10名男子所為，初步調查是施男因行車糾紛不爽洩憤，報復行徑令人髮指，被害車主也納悶，車停自家門口竟無端被砸，質疑是對方砸錯車，相當的驚惶害怕。

▲彰化溪湖球棒隊砸車。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化溪湖球棒隊砸車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起案件發生在23日深夜，一群人拿著棍棒往停在路邊的一輛轎車狂砸，影片被po上「黑色豪門企業」，棒球隊再度起風，據了解，施男目前無業、有詐欺及傷害前科、他的10名友人有的住外縣市也有詐欺前科等犯嫌。

車主在被砸車直到3小時候才害怕的前往警局報案，質疑是施男砸錯車，警方初步調查，主嫌施男因與車主發生行車糾紛，撂來一群兄弟為他討公道，提供球棒，穿著黑衣在四下無人時，對被害人的車一陣狂打，導致擋風玻璃及車窗全碎、車殼也被敲到凹陷，隨即循線過濾監視器，不到12小時火速將施男等11人查緝到案，並依刑法第150條妨害秩序罪及刑法第354條毀損罪移送。

▲車殼被球棒砸到凹陷。（圖／記者唐詠絮翻攝）