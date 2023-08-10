前瞻8千多億花去哪？　國發會端成果報告：值得肯定不應被汙衊

▲前瞻基礎建設計畫報告。（圖／國發會提供）

記者皮心瑀／台北報導

前瞻基礎建設計畫推動至今約6年，近日再遭在野黨批評預算獨厚民進黨執政縣市，且執行率不佳。對此，行政院國家發展委員會（國發會）10日特別整理出前瞻基礎建設計畫的成果與亮點，強調確實達到區域均衡，提升民眾生活品質等成效，並已逐漸充實我國產業未來所需各項基礎建設。

根據國發會報告，為打造下一世代所需基礎建設，前瞻計畫有8大面向，因應氣候變遷，因此推動水環境建設，另也投入軌道建設。此外，有關數位建設、少子化友善育兒空間建設、人才培育促進就業建設、 綠能建設、城鄉建設、食安建設都有成果。

▲前瞻基礎建設計畫推動亮點與成果。（圖／國發會提供，下同）

國發會國土區域離島發展處長彭紹博說明，在提升生活品質與國土韌性上，政府完善北北桃、台中、高雄捷運路網、鐵道立體化、設置阿姆坪防淤隧道、溪埔伏流水、烏溪鳥嘴潭人工湖、曾文南化聯通管、高雄旗津區過港送水管、桃園新竹備援管線，也投入公有零售市場拆除重建、打造台南扇鹽地景公園、班班有冷氣。

而為均衡台灣各地發展，前瞻建置了桃園台灣客家茶文化館、新來義部落、屏東部落之心，並再現大基隆歷史場景，完成全國84個偏鄉5G基地台、2000所學校校園社區化改造、推動2030雙語政策、打造288處銀髮健身俱樂部、800所公共托育設施，且補助72處青培站，輔導提出171件地方創生計畫

至於在促進經濟成長上，除了開發在地型產業園區、建設5G基地台，非偏鄉人口涵蓋率96.5％、落實離岸風電國產化設備、發展前瞻晶片核心技術、成功吸引2家國際級領導廠商在台研發布局、淨零轉型。

國發會主委龔明鑫也提到，前瞻預算8千多億沒有藍綠之分，從報告中可以看到。到了第三期，也就是去年底，實際上用出5600多億，其中2757億是以地方為主申請，中央補助，而財力越弱，獲得補助也越高，獲配的額度超過2萬以上，共9個縣市，國民黨執政就6個縣市，代表只要地方有意願，中央就會共同合作。

龔明鑫說，投入前瞻的這些錢，這些建設可以用30、40年，或可能更長的效益，而這7年來債務增加總共4千多億，過去舉債遠遠超過這數字，表示說這7年來，政府已經把大部分舉債全部還光，還留下重大建設，很值得肯定，不應該被汙衊。