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憲哥代言的仿冒品抓到了！香港直播小天后蓉蓉發聲譴責

▲▼香港直播購物小天后蓉蓉首來台與綜藝天王吳宗憲合體直播開賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲曾經和憲哥合體開賣的香港直播小天后「蓉蓉」站出來譴責假貨，呼籲粉絲一定要找「東森嚴選」的渠道購買。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／綜合報導

由綜藝天王吳宗憲參與研發兼代言的紅藜果膠「日安玩美」，在市場上廣受好評，但網路上卻出現許多假網站和假貨，導致不少消費者受騙，甚至連港澳地區也遭殃，憲哥日前在東森購物直播前，喊話政府要出面抓不法盜版品，10日終於在海關抓到不法商品，直呼「太離譜，政府要出面」，而曾經和憲哥合體開賣的香港直播小天后「蓉蓉」也站出來譴責假貨，並呼籲粉絲，一定要找「東森嚴選」的渠道購買，不要看到假視頻買到假貨。

憲哥提到這陣子的心情表示：「這一次台灣反盜版，反詐騙，抓假貨沒有抓到過半個，結果是海關查扣下來。這一批貨是在四、五月就進台灣了，等於是冰山之一角」，並點出有多位名人都是受害者「像郭董啊，像韓總啊，蔡衍明蔡董啊，通通被拿來盜版，通通被拿來當作詐欺的誘餌台灣政府真的要站出來了！真是太離譜。」

接著他無奈表示：「能抓到一個，也算是殺雞儆猴。現在會同警方要查出製造假貨的貨源，還有台灣的盜版商」，憲哥說，貨源是來自大陸，到底能不能抓到這些盜版商還在未定之天，主要的目的就是不要讓民眾受害，台灣是盜版的天堂，這個名字真的不能再這樣下去。

香港直播小天后蓉蓉也同步站出來譴責假貨，提醒消費者要找「東森嚴選」的渠道購買，因為假專頁充斥FB跟IG，這些帳號也越來越逼真，甚至配上店家的地址和電話，一不留神隨時墮進詐騙陷阱。憲哥強調，要分辨日安玩美紅藜果膠真假貨，一定要認明憲哥本人或直接用手機app上東森購物，或是找花媽、K&Q服飾、Miya人妻妹紙、超A女神泡泡兒、百縫阿林哥、王三郎嚴選、俊廷直播、香榭國際、水產教父等直播主購買有「東森嚴選」保證的正貨。 

►如要購買最新一代紅黎果膠「日安玩美 水純醇」正品，敬請指名各直播主的直播台以及東森直播讚粉專：

★東森直播讚粉專: https://www.facebook.com/ehslivestreaming
★帶貨資優生 https://www.facebook.com/wendypeipei.tw/
★香港蓉蓉直播粉專
Ohbaby Luxury 名牌分店 https://www.facebook.com/ohbabyluxury?mibextid=LQQJ4d

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