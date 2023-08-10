海關查扣盜版「日安玩美」　千萬直播主王三郎呼籲指名正版通路購買

▲綜藝天王吳宗憲（右）與千萬直播天王王三郎（左）合作開賣日安玩美紅藜果膠。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

綜藝天王吳宗憲參與研發兼代言的日安玩美紅藜果膠，在台灣、星馬地區大賣到缺貨，卻被不肖商人盯上盜用產品低價販售，仿冒猖獗，不僅傷害吳宗憲及廠商名義，千萬直播天王王三郎也是受害者之一，他多次在粉專「王三郎嚴選」呼籲消費者務必小心詐騙，如今海關終於抓到了第一批假貨，總共查扣113盒盜版。

吳宗憲的紅藜果膠自上架以來，銷售成績驚人，卻屢屢遭到不肖商人盜用販售，讓他氣得喊要提告，更多次喊話要政府出面幫忙抓不法商品，而今他接獲通知，海關終於抓到產品假貨後，他表示「能抓到一個，也算是殺雞儆猴。現在會同警方要查出製造假貨的貨源，還有台灣的盜版商。」

吳宗憲說，「太多名人被盜，這只是冰山一角」，貨源是來自大陸，到底能不能抓到這些盜版商還在未定之天，主要的目的就是不要讓民眾受害，台灣是盜版的天堂，這個名字真的不能再這樣下去。

▲日安玩美紅藜果膠大賣，被不肖商人仿冒盜版販售。（圖／東森購物提供）

▲上網查詢，可以發現許多冒名「王三郎嚴選」的假粉專。（圖／翻攝臉書）



不只產品被仿冒商魚目混珠，網路上也出現許多假粉專，欺騙消費大眾，也影響銷售正品的直播商，東森購物指定合作的「王三郎嚴選」就深受其害，臉書粉專遭大量冒名，個人肖像、產品推薦照片與影片等直接全文盜用，許多消費者因此受騙上當，王三郎也為此去警局備案，並持續向臉書檢舉。

為了保障消費者權益，王三郎不僅與吳宗憲合作，在直播開賣中一起聯手宣告打假，他也不斷在粉專提醒購買一定要提高警覺，小心詐騙假專頁，到東森購物指名正版通路購買有「東森嚴選」保證的正貨，若對產品有疑慮或無法分辨真假貨，可以打電話或寫信向「王三郎嚴選」查證。

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