海關查獲仿冒憲哥產品！直播女神譴責假貨猖獗太誇張

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海關查獲仿冒憲哥產品！直播女神泡泡兒譴責假貨猖獗太誇張了

▲▼超A女神泡泡兒母親節開賣東森嚴選商品　3小時創500萬佳績。（圖／東森購物提供）

▲直播小天后泡泡兒與東森購物合作以來，屢創佳績。 (圖／東森購物提供，下同）

消費中心／綜合報導

臉書超過6萬追蹤的高顏值人氣直播主「超A女神X泡泡兒」，在「超A女神X泡泡兒」的頻道直播中，每每直播開賣創下驚人銷售，最氣遇到冒名粉專詐騙，好的產品被仿冒商魚目混珠，害消費者受騙上當，如今由憲哥吳宗憲參與研發並代言的健康產品紅藜果膠「日安玩美」盜版抓到假貨，直播主泡泡兒直呼「太誇張了！政府應該要全面掃蕩盜版」也呼籲消費者認明正版品牌才有東森嚴選保證！

專營精品直播代購「超A女神X泡泡兒」的頻道直播中，無論是上萬元的精品、或是百元平價的美妝小物，都由泡泡兒親挑把關驗證，直播人氣紅不讓，因此在網路上出現許多冒名粉專，更有消費者因此受騙上當，氣得超A女神X泡泡兒也在粉專呼籲消費者購買前務必求證，避免買到假產品。

綜藝天王吳宗憲參與研發兼代言的健康食品「日安玩美」上市以來，每次直播都引發搶購熱潮，沒想到市面上一直有仿冒產品流竄，氣得吳宗憲一度提告。今傳出終於抓到假貨，據查警方接獲通知已由海關查扣113盒盜版，人贓俱獲！

憲哥提到這陣子的心情表示：「這一次台灣反盜版，反詐騙，抓假貨沒有抓到過半個，結果是海關查扣下來。這一批貨是在四、五月就進台灣了⋯⋯等於是冰山之一角。」

他無奈表示：「能抓到一個，也算是殺雞儆猴。現在會同警方要查出製造假貨的貨源，還有台灣的盜版商。」憲哥說，貨源是來自大陸，到底能不能抓到這些盜版商還在未定之天，主要的目的就是不要讓民眾受害，台灣是盜版的天堂，這個名字真的不能再這樣下去。

▲▼憲哥怒了！紅藜果膠仿冒盜用太猖狂 3／19親邀三大直播主站台打假。（圖／東森購物提供）

▲網路上出現許多假冒產品，憲哥呼籲消費者要分辨日安玩美紅藜果膠真假貨，請認明合作直播主，購買有東森嚴選保證的正貨。

►如要購買最新一代紅黎果膠「日安玩美 水純醇」正品，敬請指名各直播主的直播台以及東森直播讚粉專：

★東森直播讚粉專: https://www.facebook.com/ehslivestreaming
★帶貨資優生 https://www.facebook.com/wendypeipei.tw/
★超A女神X泡泡兒粉專: https://www.facebook.com/newsuperagoddess

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