卡努甩雨彈！南韓大淹水1死1失聯　人孔蓋噴飛「射穿公車底盤」

▲ 昌原淹水災情。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

卡努10日登陸南韓後轉為中颱，在全國各地掀起強風豪雨，大邱至少1人死亡及1人失聯。慶尚南道昌原市上午在短時間內降下暴雨，部分道路水淹及膝，甚至發生下水道因集中豪雨水壓過高，人口蓋噴起衝破公車底盤的意外。

綜合南韓氣象廳及《韓聯社》，卡努於當地10日上午9時20分在慶尚南道巨濟市附近登陸，沿著大邱及慶尚北道北上，一路帶來大量降雨，造成淹水、山崩災情，慶北一度有多達18人受困，所幸皆順利獲救，但因河川氾濫，以防萬一已疏散8千名居民。

▲ 大邱大淹水造成民眾、家畜受困。（圖／CFP）

大邱一名67歲男性下午1時10分被發現倒在橋下，當時已經OHCA，送醫後宣告不治。接著約下午1時45分，當局獲報有一名乘坐電動輪椅的60多歲男性摔落水溝，目前仍在搜索。

昌原市上午6時到9時的3小時之間累積雨量110毫米，雨勢開始約1小時後開始淹水，內洞一帶道路水深及膝，造成車輛、房屋泡水及河水氾濫。消防當局緊急出動進行排水作業，約上午10時30分排除狀況。

▲ 人孔蓋衝破公車底盤。（圖／翻攝自韓網）

為防淹水釀成意外，昌原市上午有20處地下道等路段施行交通管制，但因適逢上班尖峰時段，造成多地交通混亂，上午約8時竟發生一起恐怖意外，一輛載有5至6人的公車停在路上時，地上的人孔蓋突然從路面往上噴，硬生生將公車底盤撞出一個大洞。

鐵製人孔蓋一個重達40公斤，所幸底盤被撞破的是公車正中央，而不是有座位的位置，未造成人員傷亡。事實上，首爾去年也曾發生類似事件，當時江南多地因破紀錄降雨導致排水管逆流，就曾發生人孔蓋噴飛、路上出現噴泉的景象。