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前日相麻生太郎籲「為台灣而戰」　議員：與官方立場一致

▲▼吳釗燮、麻生太郎出席凱達格蘭論壇開幕專題演講。（圖／翻攝自YouTube／凱達格蘭論壇）

▲麻生太郎出席凱達格蘭論壇開幕專題演講。（圖／翻攝自YouTube／凱達格蘭論壇）

實習記者任庭儀／編譯

日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎訪台期間指出，日本須展現「應戰的決心」才能避免台海戰爭，言論一出引起中國反彈。自民黨眾議員鈴木馨祐9日表示，麻生太郎的言論與日本官方立場一致。

路透社報導，麻生太郎8日出席凱達格蘭論壇開幕演講時表示，日本、美國等國必須發揮強大嚇阻能力，並非有防衛力量就足夠，還要有打仗的心理準備，展現「若有萬一，我們會動用武力防守台灣」的意志力，明確讓對手知道捍衛台灣的決心。

這番言論激怒中國，中國外交部發言人9日表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容外部勢力干涉，並呼籲日本遵守一中原則，不得以任何方式支持「台獨」分裂勢力。

自民黨內麻生派的眾議員鈴木馨祐9日於BS富士電視台節目表示，「這並非麻生議員的個人言論，而是與政府官員討論後的結果，我認為日本政府明確將此視為官方路線。」

麻生是自1972年日本與台灣斷交後，來台的自民黨成員當中最高層級幹部，儘管安倍晉三、森喜朗、野田佳彥等日本前首相們都曾經出訪過台灣，但是身為執政黨自民黨副黨魁的麻生太郎，目前黨內地位僅次於岸田文雄，為第二號人物。過去3年中國對台灣的軍事施壓與日俱增，麻生的到訪也使台海緊張局勢升級。

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