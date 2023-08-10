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黃偉哲視察安南區海尾寮抽水站　要求持續關注確保抽水機正常運作

▲台南市長黃偉哲關心積水狀況，下午並前往安南區海尾寮抽水站現場視察，要求水利局持續關注，務必保持各地抽水站正常運作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲關心積水狀況，下午並前往安南區海尾寮抽水站現場視察，要求水利局持續關注，務必保持各地抽水站正常運作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市10日上午短時間強降雨造成安南區傳出積水，台南市長黃偉哲關心積水狀況，要求市府團隊以最快速度處理，下午並前往安南區海尾寮抽水站現場視察，要求水利局持續關注，務必保持各地抽水站正常運作。

▲台南市長黃偉哲關心積水狀況，下午並前往安南區海尾寮抽水站現場視察，要求水利局持續關注，務必保持各地抽水站正常運作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，安南區本日累積降雨約有228毫米，各地的抽水站已配合緊急啟動，市府努力把短時間強降雨所造成的災害降到最低，盡最大的努力來保護民眾的生命財產安全。感謝各單位及市民的合作，積水目前已陸續退去。希望雷雨胞趕快過去，讓民眾回復正常生活。

▲台南市長黃偉哲關心積水狀況，下午並前往安南區海尾寮抽水站現場視察，要求水利局持續關注，務必保持各地抽水站正常運作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局指出，10日上午降雨量已超過排水系統之保護標準，加上外水頂托，導致內水不易排出，如安南區海尾寮朝皇宮社區及安中路一段周邊多處傳出積淹水情況而道路封閉。水利局於強降雨時即啟動抽水機組，透過機械抽排方式加速內水排入，雨勢稍緩積水就快速退水。

▲台南市長黃偉哲關心積水狀況，下午並前往安南區海尾寮抽水站現場視察，要求水利局持續關注，務必保持各地抽水站正常運作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於安南區地勢低窪，遇到豪大雨時內水不易排出，市府水利局近年持續興建大型抽水站來改善易積淹水的情況，近期已有草湖寮抽水站完工、後續仍有海東D2及安中抽水站興建中等，期望透過抽水站新建工程仍改善安南區低窪地區聚落易發生積淹水情事。

▲台南市長黃偉哲關心積水狀況，下午並前往安南區海尾寮抽水站現場視察，要求水利局持續關注，務必保持各地抽水站正常運作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

後續市府水利局也會針對重點區域進行局部排水設施檢討及辦理改善工程，提醒民眾可多利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早防災、避災。

▲台南市長黃偉哲關心積水狀況，下午並前往安南區海尾寮抽水站現場視察，要求水利局持續關注，務必保持各地抽水站正常運作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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