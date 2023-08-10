台南白河「張慶芳紀念圖書館」開箱　黃偉哲：歡迎親子齊來享受閱讀樂趣

▲台南白河「張慶芳紀念圖書館」11日開館，市長黃偉哲10日特前往錄製開箱影片，為大家介紹圖書館的優美環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南白河出身的遠洋漁業企業家張志育為回饋鄉里，以父親張慶芳名義捐贈1億元在白河興建紀念圖書館，歷經3年施工，於11日正式開館營運，台南市長黃偉哲10日特前往錄製開箱影片，為大家介紹圖書館的優美環境。





市長黃偉哲表示，「張慶芳紀念圖書館」以蓮田上的知識方舟為設計理念，各閱覽區整潔明亮，質與量都讓人驚豔，特別是興建地點與學校相連，小朋友下了課就可以來圖書館，內設有親子閱讀區，平、假日都能讓家長和小孩享受閱讀休閒的樂趣。

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黃偉哲強調，台南圖書借閱率在全國名列前茅，市府也持續優化各區圖書館，感謝張志育董事長的捐獻，為地方提供更好的閱讀環境，市府將持續推動文化建設，歡迎市民親臨張慶芳紀念圖書館，培養帶著走的知識力量，並強化自身競爭力。





白河區長董麗華說明，「張慶芳紀念圖書館」的設計，是以蓮田上的知識方舟作為設計理念，打造專屬白河蓮鄉印象的圖書館，一樓為兒童閱讀區及樂齡期刊區，二樓為青少年區、 資料檢索區及會議室，三樓為開架閱覽區。另外於館內二樓辦理在地藝術家施炳煌教授「荷香墨韻」畫展，以當地蓮花為展覽主題，並搭配墨韻作品，提升館內藝術氣息。





圖書館啟用後，白河區不僅多了一個嶄新的閱讀與學習環境，日後也將結合在地特色及社區活動，提供民眾一個多元的藝文空間。