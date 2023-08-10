少子化衝擊！基隆5所公立高中仍有缺額　雙北優質私校也續招

▲少子化衝擊公私立高中職招生，基隆市仍有5所公立高中辦理續招。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

少子化衝擊公私立高中職招生！基北區日前公告免試入學續招學校名單，提供高達1.1萬個名額，以私立高中職居多，但基隆市包括基隆女中、基隆高中等5所公立高中仍有171個缺額，甚至雙北升學表現亮眼的私校也開出續招名額。有高中校長直言，再不全面減招因應，公立高中職缺額恐從偏鄉延燒到都會區。

高中職免試入學上月放榜，全國15個就學區以基北區錄取率97.67％最低，共有3萬3085人報名，錄取3萬2313人，772人未錄取，落榜人數創新高。其中雙北公立高中職幾乎都額滿，私校則高達7成缺額，基隆市包括基隆女中、基隆高中、八斗高中、暖暖高中和中山高中等5所公立高中也因招生不足，辦理續招，共提供171個公立高中名額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名高中校長指出，依教育部免試入學續招規定，考生在續招管道時，如招生學校報名人數未超過其續招名額，不論分數高低，將全額錄取；若超過續招名額，則依招生學校就學區比序積分擇優錄取，過去就有0分考生在續招階段錄取基北區公立高中。

台北市成功高中校長孫明峯表示，在少子化趨勢下，考生人數持續下探，各校招生名額不減，基北區已經有逾八成考生錄取公立學校，私校缺額只會越來越多，地點相對不便的公立學校也面臨招生困境，像是基隆在地考生就往雙北流動，導致當地公立高中出現缺額，未來缺額現象恐怕只會更嚴重，也會從偏鄉延燒到都會區。

台北市華興中學校長曾騰瀧指出，基北區免試入學落榜學生僅有772人，加上錄取未報到或放棄的考生，頂多不到千人，續招名額卻高達1.1萬個，多數學校一樣招不滿。他預估，兩年後將來到少子化高峰，如果私校現在已經面臨大量缺額問題，就要思考是否減招減班，公立學校也應該朝減招或部分班級轉型因應，及早面對少子化這個不可逆的趨勢。