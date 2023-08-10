物化爭議柯媽喊「沒做錯事」　林靜儀酸柯文哲：成年人不用爸媽出來

▲民進黨立委林靜儀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨周末舉行「北區姊妹台灣選哲之友會」活動，安排「短裙空姐應援團」舞者演出，引發物化女性批評，柯文哲媽媽何瑞英近日喊冤，「我們又沒做什麼壞事，被罵沒關係」。不過，民進黨立委林靜儀今（10日）酸說，「成年人出社會這麼久了，自己的工作在找的過程中，不用自己的爸媽出來」。

林靜儀今天上午出席民進黨立法院黨團記者會時，被問到民眾黨總統參選人柯文哲事發後神影，還「派媽媽出來回應」一事，林靜儀大酸說，「不要再讓媽媽出來回應事情了啦，我們這個年紀了，成年人出社會這麼久了，自己的工作在找的過程中，不用自己的爸媽出來」。

林靜儀表示，柯文哲長期以來對於多元價值、社會的不同處遇者，都只有一個非常單一的標準，同樣當面對性別，他對於女性的認知也只有非常單一的認知，實際上這幾天很多人在討論，很多民眾黨人說該活動就是要幫柯文哲過生日，這種根本是「皇帝選妃」，呼籲柯營就好好的道歉說，他們真的沒有想到這是不適合的，這樣就好了，不需要辯解這麼久。

林靜儀直言，每個政治人物都會犯錯，但問題是，柯文哲犯錯也不好好的道歉，民眾黨犯錯再多也不改過，一個不檢討、不改過的政治人物，才是讓人比較擔憂的部分。