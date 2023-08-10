14歲少年玩水撿手機突然被電死　「泳池恐怖漏電」5人同時被電傷





▲少年在泳池中突然觸電身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥14歲足球少年埃米利亞諾(Emiliano Sanchez Tavitas)與隊友近來在渡假區游泳時，手機不小心掉進泳池中，他潛入水中撿手機時突然觸電，搶救後不幸身亡，事件還造成泳池中5名遊客也慘遭觸電，其中包含一名13歲女童一度性命垂危，幸好最後搶救成功。

14歲少年埃米利亞諾5日晚間7時30分，與足球隊隊友一同在新萊昂州阿波達卡(Apodaca)度假泳池遊玩時，在泳池中不幸被電死。當地媒體最初報導，埃米利亞諾是為了撿掉落在水中的手機，才會不幸觸電，醫護人員花了50分鐘才終於將他帶回地面，發現人已經身亡。

埃米利亞諾的母親丹妮絲(Denisse Tavitas)卻指控，兒子不是為了撿手機，而是誤觸泳池中鬆落電纜線才會觸電，因為兒子的手機雖然是在水中，但是沒有插電，他是在泳池燈光亮起的那一刻突然觸電，而且在水中的其他人也都同時觸電，「我的兒子並不是死於不幸意外，他是因為建商粗劣的工程和疏忽而死」。

丹妮絲要求建商要對事件負責，還指控是建商偽造了兒子死亡的故事，並且湮滅證據，目前已向新萊昂州當局提出申訴，案件正在調查中。