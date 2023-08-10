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預告暗殺拜登！猶他州男遭FBI「開槍擊斃」　仇恨發文被起底

▲▼美國總統拜登9日晚間抵達猶他州鹽湖城，此前75歲猶他州男子羅伯遜（Craig Robertson）曾威脅暗殺拜登，被逮捕時遭到FBI探員槍殺。（圖／路透）

▲美國總統拜登9日晚間抵達猶他州鹽湖城，此前75歲猶他州男子羅伯遜（Craig Robertson）曾威脅暗殺拜登，被逮捕時遭到FBI探員槍殺。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）探員在當地時間9日上午6時許開槍擊斃猶他州一名持槍男子。據報導，這名男子試圖在總統拜登訪問猶他州之前在網路上發文，威脅要用M24狙擊步槍殺害拜登，先前還自稱川普支持者並威脅殺害民主黨人，引發FBI前往男子住處突擊搜查，並在逮捕過程中擊斃他。

根據CNN報導，這名75歲猶他州男子名叫羅伯遜（Craig Robertson），面臨包含威脅總統，透過威脅影響、阻礙與報復聯邦執法人員等3項聯邦指控。然而，其中一些威脅發生在拜登9日晚間預計訪問猶他州之前。檢方表示，羅伯遜在一篇發文中寫道，「我聽說拜登要來猶他州，翻出我的舊偽裝服，清理M24狙擊步槍上的灰塵，歡迎，小丑頭子（Buffoon-in-chief）。」

▲▼猶他州75歲男子羅伯遜（Craig Robertson）經常在網路社群上傳槍枝照片並發文威脅要暗殺拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯遜（Craig Robertson）在網路社群發文威脅要槍殺拜登。（圖／達志影像／美聯社）

FBI鹽湖城分部向紐約郵報透露，9日上午6時15分左右，FBI探員持搜查令在猶他州普洛伏（Provo）一處民宅執行逮捕與搜索，有一人被探員開槍擊中死亡。一名熟知情況的執法部門人士匿名透露，當FBI探員下達命令時，羅伯遜用槍指著探員。

FBI發言人表示，「FBI將嚴肅對待所有涉及我們探員或特遣部隊成員的槍擊事件，根據FBI的政策，這起槍擊事件正在接受FBI勘查部門的調查。」美國特勤局（US Secret Service）發言人表示，特勤局已經知悉FBI正在調查威脅受保護人員的一名猶他州人士。

▲▼猶他州75歲男子羅伯遜（Craig Robertson）經常在網路社群上傳槍枝照片並發文威脅要暗殺拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯遜（Craig Robertson）經常上傳槍枝照片並威脅暗殺民主黨人。（圖／達志影像／美聯社）

根據檢方長達39頁的起訴書顯示，羅伯遜過去在Facebook上大量發文，自稱是川普支持者「MAGA TRUMPER」，威脅要暗殺拜登與其他民主黨高級官員，包含副總統賀錦麗、調查川普封口費案的紐約檢察官白艾榮（Alvin Bragg）、等。他還多次發文威脅FBI，「致我在聯邦白癡局（Federal Bureau of Idiots）的朋友們，我知道你們正在讀這封信，你們不知道你們的探員離『爆炸』（BANG）有多近。」

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