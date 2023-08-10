姊弟戀情殺！恐怖男瘋砍女友12刀　潑汽油想燒死她...車禍曝犯行

記者許權毅／台中報導

台中一名林男與王姓女友發生感情糾紛，4月竟持西瓜刀、汽油到女友家埋伏，朝女友砍殺至少12刀，導致王女全身重傷，隨後林男將王女帶上車，疑似想將她帶到山區燒死，結果途中在市區追撞小貨車，才讓案情曝光，林男在醫院被警方逮捕，檢方近日偵結，認為林男有殺人犯意，依殺人未遂起訴。

▲台中4月發生一起情殺案，林男砍殺女友12刀後，想將她載去山區燒死，途中車禍讓案情曝光，檢方近日依殺人未遂起訴。（圖／ETtoday資料照，下同）



驚悚情殺就發生在4月15日，檢警調查，台中市豐原一名44歲林男，一大早就在51歲王姓女友家前埋伏，趁女子出門時，先使用空氣槍將王女車窗敲破，再持西瓜刀上前狂砍12刀，王女逃跑不及重傷，全身有多處撕裂傷，大多集中在上半身。

將王女砍至重傷後，林男還將王女載走，疑似想往豐原山區逃竄，再使用汽油將王女活活燒死。當日7時20分，林男行經南陽路與永康路口，重重撞上前方正在停等紅燈的小貨車，整輛轎車車頭全毀。

警消到場時，發現副駕王女渾身是血，且傷勢不像因車禍所造成，但由於傷勢嚴重，立即先將她送往醫院搶救；轎車駕駛林男則因車禍導致胸骨骨折，也送醫治療。

當時豐原醫院表示，林男到院意識狀況較差，生命跡象穩定，經急診檢驗檢查後，發現患者有服用安眠藥情形及右側第5、6、7、8肋骨骨折，雙肺挫傷；王女有多處撕裂傷，分別位於右後頭皮、嘴角、右耳、頸部、胸前、左右上臂、右前臂、右手第2及3指、右膝、右腹、背部、上腹，並予以傷口縫合。緊急搶救後，生命跡象穩定，在加護病房，案發後17天才出院。

台中地檢署偵查時，林男坦承犯行，稱當時是準備要到豐原山區「同歸於盡」，檢方認定林男有殺人犯意，依殺人未遂將他起訴。