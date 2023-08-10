天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

記者賴文萱／高雄報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪（Angel）」上月沉沒在高雄外海，9日趁著海象好轉，海事工程公司隨即派遣潛水員下水進行船體探勘，沉船內部畫面也跟著曝光。只見船艙內玻璃破損、設備東倒西歪，一片狼藉。初步了解，港務公司原則上不打撈沉船，但後續清除貨櫃、抽除殘油費用粗估要花3億元，將一併向船東求償。

▲天使輪沉船内部影片曝光，船艙內一片狼藉。（圖／港務公司提供）

天使輪沉沒引發航運、海洋生態危機，不只上千貨櫃落海隨處漂流，近500噸油料若外洩，也恐引發生態浩劫。港務公司董事長李賢義持續坐鎮應變中心，針對天使輪漂流貨櫃、海上油汙及船體堵漏及後續殘油抽除處理等，督導應變處置進度。

▲船艙內玻璃破損、設備東倒西歪，一片狼藉。（圖／港務公司提供）

9日下午趁著海氣象好轉後，海事工程公司旋即派遣潛水員下水進行船體可能滲漏點的主動加固封堵，以及除油工作平台船佈標作業。

根據曝光的潛水員拍攝影像可見，沉船內部一片狼藉，不只玻璃破損，船艙內的設備東倒西歪，宛如被轟炸過一般。今日若海氣象條件允許，將立即執行工作平台船定錨及殘油抽除作業。

▲▼港務公司原則上不打撈沉船，然而後續清除貨櫃、抽除殘油，粗估總費用高達3億元。（圖／港務公司提供）

初步了解，港務公司原則上不打撈沉船，然而後續清除貨櫃費用初估要1億、抽除殘油費用也要2億，粗估總費用高達3億元，將一併船東求償。

船東雖於8日提出船體殘油抽除計畫，但為確認船東能依所提計畫具體落實執行，港務公司已要求船東須於本月11日前，依所提計畫提供委託執行殘油抽除作業契約的相關證明；若依限未有明確回應，港務公司將依商港法立即緊急代為處理。