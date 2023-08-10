驚悚片！男大生開車恍神…騎士被撞拖行30m「瘋狂滾圈」輾腰

記者戴上容、黃資真／新北報導

新北市淡水區9日發生一起嚴重車禍事故，一名18歲男大生開車載著3名同學、朋友到三芝淺水灣遊玩，晚間正準備返回桃園時，疑似恍神連撞10台車，其中一名機車騎士被撞上引擎蓋後再遭拖行30公尺，造成頸椎到背部撕裂傷，當時的驚悚撞擊畫面也曝光！

▲男大生恍神連撞10輛車，騎士慘遭拖行30公尺。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

事故畫面中，當時WISH黑車休旅車的車身已靠著路邊人行道在直行，因此不偏不倚撞上停等在路旁的機車，導致騎士滾上黑車引擎蓋後，再滑下，接著機車被拖往一旁電線桿撞，而騎士則是活生生被黑車壓到腰的位置，總計騎士遭拖行約30公尺，直至黑車停下，前方2輛待轉的機車直擊驚悚畫面，趕緊往前躲避。

警方表示，事發地點為淡水區民權、民生路往台北方向，一輛自小客車晚間8點半左右行經該處時，疑似恍神衝撞行進中及路邊停放的共10輛機車，其中44歲李姓男子騎士遭拖行，導致額頭左右各有一處撕裂約2cm，流血，頸椎到背部撕裂傷疼痛，另外還有1台機車及後載乘客，因見狀驚嚇自摔，造成四肢擦挫傷。警方獲報後立即前往將受困的李男利用千斤頂救出，並將傷者全數送往醫院。

據了解，肇事大學生今年4月才拿到駕照，事發當天跟爸爸借了WISH休旅車，並搭載3名男同學、朋友從桃園出發，下午3點到三芝淺水灣遊玩，回程時疑似恍神發生車禍。

警方調查，案發時汽車先擦撞路緣，再掃倒人行道停車格的機車，再下到道路上碰撞行駛的機車，汽車駕駛人身體無受傷、無飲酒，詳細肇事原因警方已調閱監視器釐清還原，另路旁車損普重機10輛，將持續通知車主製作筆錄後續處理。