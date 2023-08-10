　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚片！男大生開車恍神…騎士被撞拖行30m「瘋狂滾圈」輾腰

記者戴上容、黃資真／新北報導

新北市淡水區9日發生一起嚴重車禍事故，一名18歲男大生開車載著3名同學、朋友到三芝淺水灣遊玩，晚間正準備返回桃園時，疑似恍神連撞10台車，其中一名機車騎士被撞上引擎蓋後再遭拖行30公尺，造成頸椎到背部撕裂傷，當時的驚悚撞擊畫面也曝光！

▲▼ 新北市淡水區竹圍派出所前9日發生一起嚴重車禍事故。（圖／記者戴上容翻攝）

▲男大生恍神連撞10輛車，騎士慘遭拖行30公尺。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

事故畫面中，當時WISH黑車休旅車的車身已靠著路邊人行道在直行，因此不偏不倚撞上停等在路旁的機車，導致騎士滾上黑車引擎蓋後，再滑下，接著機車被拖往一旁電線桿撞，而騎士則是活生生被黑車壓到腰的位置，總計騎士遭拖行約30公尺，直至黑車停下，前方2輛待轉的機車直擊驚悚畫面，趕緊往前躲避。

▲淡水竹圍派出所前發生嚴重車禍事故。（圖／記者戴上容翻攝）

警方表示，事發地點為淡水區民權、民生路往台北方向，一輛自小客車晚間8點半左右行經該處時，疑似恍神衝撞行進中及路邊停放的共10輛機車，其中44歲李姓男子騎士遭拖行，導致額頭左右各有一處撕裂約2cm，流血，頸椎到背部撕裂傷疼痛，另外還有1台機車及後載乘客，因見狀驚嚇自摔，造成四肢擦挫傷。警方獲報後立即前往將受困的李男利用千斤頂救出，並將傷者全數送往醫院。

據了解，肇事大學生今年4月才拿到駕照，事發當天跟爸爸借了WISH休旅車，並搭載3名男同學、朋友從桃園出發，下午3點到三芝淺水灣遊玩，回程時疑似恍神發生車禍。

警方調查，案發時汽車先擦撞路緣，再掃倒人行道停車格的機車，再下到道路上碰撞行駛的機車，汽車駕駛人身體無受傷、無飲酒，詳細肇事原因警方已調閱監視器釐清還原，另路旁車損普重機10輛，將持續通知車主製作筆錄後續處理。

▲淡水竹圍派出所前發生嚴重車禍事故。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
林襄露餡「最喜歡球員」選馬傑森！　1年後換人了
驚悚片！男大生恍神撞10車　騎士被「拖行30m」
快訊／10:02規模4.9地震！　最大震度2級
快訊／賴慧如與男友結婚　登記畫面曝光！
林子偉最快下周披猿袍亮相！　台鋼獲王柏融等4球員
厄瓜多總統候選人遭殺現場！　「連開12槍」民眾尖叫奔逃
30多歲女染食腦變形蟲亡！　台大醫：無治療方法、死亡率99%
快訊／台南暴雨！機場周遭成瀑布　騎士困水中
被酸「號稱要死了卻一直沒死」！　陳文茜：我會去道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南豪雨特報多區積水　警冒雨拉封鎖線維護行車安全

遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

苗栗泰安鄉公所傳弊案！收賄12年「包庇黑牌廠商」　秘書等4人聲押

快訊／高雄大雨狂轟！路樹倒塌狠砸機車騎士　1男緊急送醫

掛急診還2度性騷護理師！伸鹹豬手「摸大腿襲胸」　無業淫男慘了

驚悚片！男大生開車恍神…騎士被撞拖行30m「瘋狂滾圈」輾腰

快訊／台南豪雨水深及膝　機場旁驚見「瀑布」騎士險被沖走！

又是不禮讓行人！婦斑馬線上被左轉車猛撞慘死　驚悚畫面曝光

姊弟戀情殺！恐怖男瘋砍女友12刀　潑汽油想燒死她...車禍曝犯行

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

快訊／台南豪雨特報多區積水　警冒雨拉封鎖線維護行車安全

遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

苗栗泰安鄉公所傳弊案！收賄12年「包庇黑牌廠商」　秘書等4人聲押

快訊／高雄大雨狂轟！路樹倒塌狠砸機車騎士　1男緊急送醫

掛急診還2度性騷護理師！伸鹹豬手「摸大腿襲胸」　無業淫男慘了

驚悚片！男大生開車恍神…騎士被撞拖行30m「瘋狂滾圈」輾腰

快訊／台南豪雨水深及膝　機場旁驚見「瀑布」騎士險被沖走！

又是不禮讓行人！婦斑馬線上被左轉車猛撞慘死　驚悚畫面曝光

姊弟戀情殺！恐怖男瘋砍女友12刀　潑汽油想燒死她...車禍曝犯行

郭柯怎麼合？　她分析：郭台銘若組黨「民眾黨注定泡沫化」

快訊／台南豪雨特報多區積水　警冒雨拉封鎖線維護行車安全

遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

星宇現增股上市引殺盤　失守30元重挫逾13％

陳冲提醒侯友宜、柯文哲、賴清德　向尼克森學習

當《我獨》韓星地陪！　台大生原本「不知旗安84是誰」：還有聯繫

想要台鋼狀元林子偉　樂天桃猿開3人選+王柏融議約權

買爭鮮gogo米皮捲！她打開瞬間飆粗話　網驚呼：陰天的毛？

天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

爆美國將「把對烏援助撥給台灣」　澤倫斯基前顧問：台灣很有錢了

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

社會熱門新聞

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

快訊／台南清晨暴雨！機場周遭「道路成瀑布」

靜宜女大生淪詐團？他曝超慘下場

快訊／天母男騎單車遭汽車撞飛　意識不清送醫

即／18歲男衝撞待轉區3傷！10多車全毀

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

更多熱門

相關新聞

浪浪小黑全身血撐3天不治　可能死因曝光

浪浪小黑全身血撐3天不治　可能死因曝光

台中捷運大慶站6日下午遭民眾發現有一隻流浪黑犬全身是傷倒地，經通報後送醫三天仍死亡。動保處透露，由於黑犬包括頭、耳及臉部都有大面積皮肉撕裂傷，且深及肌肉層無法縫合，動保處研判，疑似車禍撞擊。知情人士也透露，從監視器畫面看到黑犬6日下午4點還在車站外草叢跑來跑去，但半小時過後就見到黑犬一跛一跛走進車站後隨即倒地，這中間30分鐘發生何事，還有待進一步釐清。

婦穿越人行道　自小客車擦撞送醫不治

婦穿越人行道　自小客車擦撞送醫不治

姊弟戀爆情殺！恐怖男砍女友12刀還想燒死她

姊弟戀爆情殺！恐怖男砍女友12刀還想燒死她

驚悚片！天母單車男「遭汽車猛撞」倒地不動

驚悚片！天母單車男「遭汽車猛撞」倒地不動

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

關鍵字：

淡水男大生車禍騎士影音

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

林子偉百萬身價換王柏融議約權

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王等4人　

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

更多

最夯影音

更多
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面