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西南風豪雨今明最猛烈！熱對流大雷雨軋一腳　全台都是降雨熱區

▲▼大陸華南上空較強低氣壓發展，西南風帶動更多水氣移入台灣，今明(10日~11日)降雨最顯著。（圖／吳聖宇）

▲大陸華南上空較強低氣壓發展，西南風帶動更多水氣移入台灣，今明(10日~11日)降雨最顯著。（圖／吳聖宇）

記者李姿慧／台北報導

大陸華南上空較強低氣壓發展，讓西南風帶動更多水氣移入台灣，西南風降雨今明(10日~11日)最顯著，中南部整天斷斷續續有陣雨或雷雨，北部和東部受熱對流發展將出現局部大雷雨；周末天氣仍不穩定，迎風面降雨和熱對流雷雨不穩定天氣恐怕將維持一周。

天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，今明兩天(10日~11日)將是西南風降雨最明顯時間，低壓帶中在大陸華南上空逐漸有一個較強的低氣壓發展起來，讓西南風帶動更多水氣移向台灣，中南部地區位於迎風面，容易有一陣一陣降雨，尤其是雲林以南受影響較大，一整天斷斷續續會有陣雨或雷雨，夜晚到清晨配合海陸風環流，對流發展更為旺盛，有局部較大雨勢，沿海地區降雨可能比山區要來得大很多。

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吳聖宇指出，北部、東半部則是要留意白天熱對流發展帶來的雷雨，預報資料看起來有出現局部大雷雨機會，雖然不像中南部那樣一整天都會下雨，但是午後外出仍要多留意天氣變化的情況，熱對流雷雨發展旺盛的時候雨量常常都很驚人，不可以掉以輕心。

周末期間(12日~13日)隨大陸上低氣壓向西移動，較遠離台灣，太平洋高壓勢力將會略為擴展到台灣附近，不過吳聖宇指出，周末天氣狀態還是不太穩定，西南風水氣雖然會減少，但迎風面中南部還是會有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部也持續會有局部熱對流雷雨出現可能性，有些地方雨勢仍然會比較大，危險區域或是山區暫時還是不要前往比較安全。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

展望下周前半(14日~17日)，吳聖宇分析，隨蘭恩颱風往日本移動，配合北方的西風槽線往南加深，原本周末期間好不容易來到台灣附近的太平洋高壓勢力又會往南調整，低壓帶可能會再度籠罩台灣，天氣不穩定情況又會變得明顯起來，西南風迎風面降雨及旺盛熱對流雷雨恐怕會一直持續出現。

吳聖宇表示，要等到下周後半(18日~20日)蘭恩颱風通過日本後繼續北上，西風槽也往北收縮，太平洋高壓的勢力才有機會明顯的增強西伸到台灣附近，到時候天氣狀況才有可能真正比較穩定下來，恢復典型的夏季山區午後局部雷雨天氣。

吳聖宇提醒，按照目前預報資料來看，這種不穩定的天氣可能還要維持一周左右，持續多雨而且有機會出現局部豪大雨，雖然沒有颱風影響，但是雨水頗為充沛，影響程度應該也不小。

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