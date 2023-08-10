澎湖縣「三連霸議員」涉賄選！　張再興二度遭判當選無效

▲澎湖縣議員張再興(右)兩度遭法院判決當選無效。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者莊智勝／澎湖報導

澎湖縣無黨籍議員張再興捲入賄選案，遭澎湖地檢署提起當選無效之訴，澎湖地院一審判決張再興當選無效，目前全案上訴，正由高雄高分院審理中；此外，此次選舉馬公第一選區落選頭莊光大分別對副議長藍凱元、以及張再興提起當選無效之訴，澎湖地院宣判，駁回藍凱元之訴，但判決張再興當選無效，這也是張第二次遭判當選無效，地方研判莊遞補機會提高。



曾任18、19屆澎湖縣議員的張再興，去年爭取連任第20屆縣議員成功，完成「三連霸」壯舉，不料卻遭人舉報，選舉期間擔任其服務處主任的莊仲瑜涉嫌以每票1000元代價買票，檢方調查後，莊仲瑜雖否認，但仍遭羈押禁見，並於今年4月7日被澎湖地方法院依賄選罪判處有期徒刑2年6月，褫奪公權5年。

而張再興也因此捲入賄選案，遭檢方提起當選無效之訴，雖然張辯稱，莊仲瑜已非他服務處主任，沒有領取任何費用，也沒有幫他輔選。但澎湖地院仍採信檢方提出的事證，認定莊仲瑜所涉及的賄選行為與張再興有關，而且賄選行為也足以影響張再興的當選，因此判決張再興當選無效，目前全案上訴二審，正由高雄高分院審理中。

此外，馬公第一選區落選頭莊光大也分別對張再興等多人提起當選無效之訴，澎湖地院審酌後再次宣判張再興當選無效，這已是張第二度遭法院判決，本案可上訴。