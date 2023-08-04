快訊／卡努過境馬公鎖港傳意外！澎湖業者帶人下海玩SUP　9人失聯

▲澎湖馬公鎖港傳出有9人下海玩SUP立板划槳失聯，海巡出艇展開搜救。（圖／記者陳洋翻攝）



記者陳洋、莊智勝／澎湖報導

卡努颱風海上警報雖於今(4日)中午解除，但澎湖下午仍有8級風浪，海面仍不平靜，為避免意外事故發生，吉貝島暫停所有水上活動，不料馬公鎖港傳出意外，仍有業者帶遊客下海玩SUP立板划槳，結果導致9名遊客慘遭強勁海流帶走失聯。目前海巡等相關單位已經接獲通報，緊急出艇前往搜救後，幸9人均全數救回。

海巡署今下午3時10分接獲通報，有SUP立槳業者至安檢所報案，有8艘SUP立槳共9人，於鎖港與烏坎間海域因風浪過大，無法划回岸邊請求協助。

澎湖海巡隊接獲報案後，隨即派遣線上巡弋之10091及10087艇前往搜救，並同步調派10038艇提早出勤協助救援，第七岸巡隊派遣兵力前往岸際預置準備救援，並協調鎖港港區船舶「安和順」趕往實施救援，順利於鎖港外海將 5 員戲水民眾救至「安」船上，另其中2員自行游泳上岸，另外2員受因於北側燈塔處因水深較淺，由10091艇施放小艇及消防局小艇共同將兩員救起，送往鎖港安檢所。

海巡署呼籲，時逢颱風外圍環流影響，風浪較大，民眾出遊時應注意自身安全，各海巡隊亦對於轄內遊憩重點水域加強巡弋，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」，海巡署將立即派員前往處置。