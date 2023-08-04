　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／卡努過境馬公鎖港傳意外！澎湖業者帶人下海玩SUP　9人失聯

▲▼澎湖業者帶人下海玩SUP　9人失聯。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖馬公鎖港傳出有9人下海玩SUP立板划槳失聯，海巡出艇展開搜救。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、莊智勝／澎湖報導

卡努颱風海上警報雖於今(4日)中午解除，但澎湖下午仍有8級風浪，海面仍不平靜，為避免意外事故發生，吉貝島暫停所有水上活動，不料馬公鎖港傳出意外，仍有業者帶遊客下海玩SUP立板划槳，結果導致9名遊客慘遭強勁海流帶走失聯。目前海巡等相關單位已經接獲通報，緊急出艇前往搜救後，幸9人均全數救回。

海巡署今下午3時10分接獲通報，有SUP立槳業者至安檢所報案，有8艘SUP立槳共9人，於鎖港與烏坎間海域因風浪過大，無法划回岸邊請求協助。

澎湖海巡隊接獲報案後，隨即派遣線上巡弋之10091及10087艇前往搜救，並同步調派10038艇提早出勤協助救援，第七岸巡隊派遣兵力前往岸際預置準備救援，並協調鎖港港區船舶「安和順」趕往實施救援，順利於鎖港外海將 5 員戲水民眾救至「安」船上，另其中2員自行游泳上岸，另外2員受因於北側燈塔處因水深較淺，由10091艇施放小艇及消防局小艇共同將兩員救起，送往鎖港安檢所。

海巡署呼籲，時逢颱風外圍環流影響，風浪較大，民眾出遊時應注意自身安全，各海巡隊亦對於轄內遊憩重點水域加強巡弋，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」，海巡署將立即派員前往處置。

▲▼澎湖業者帶人下海玩SUP　9人失聯。（圖／記者陳洋翻攝）

▲▼澎湖業者帶人下海玩SUP　9人失聯。（圖／記者陳洋翻攝）

ET快訊
快訊／廬山麗來飯店恐倒塌！　人員全撤離
快訊／遊客下海玩SUP　9人失聯
快訊／災情嚴重！　南投仁愛鄉明停班停課
快訊／橋恐斷裂！　地基掏空塌陷
女報案竟被暗示提供性服務　台南警被記大過
超級藍月引大潮！　嚴重海水倒灌
「120個帳號」即刻救援老高！3句話狂洗腦　尷尬內幕曝光
裸女領錢照瘋傳！　一絲不掛站ATM前

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南投大雨狂炸！廬山麗來飯店地基掏空恐坍　驚悚畫面曝光

Toyz遭通緝！挨告妨害名譽未出庭　警通知到案解送地檢署

快訊／卡努過境馬公鎖港傳意外！澎湖業者帶人下海玩SUP　9人失聯

卡努颱風尾屏東刮大風！東港岸邊掀大浪　潮州巨大廣告看板被吹倒

快訊／暴雨狂炸災情嚴重！　南投縣「仁愛鄉」明天停班停課

阿娘威！超粗路樹無風倒　民宅躲劫⋯超衰自小客慘被壓成廢鐵

溪水暴漲！南投守城橋「地基掏空塌陷」恐斷裂　橋面扭曲畫面曝

八大女報案竟被暗示提供性服務　台南色色警被記大過再追究瀆職

小紅書瘋傳「開放大陸赴台自由行」　移民署回應了

搭台鐵竟遭「暗針扎手」！鐵警找到受傷女　將赴分駐所報案

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

女KTV賣力唱跳《呼呼》　服務生進門傻眼笑到翻

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

快訊／南投大雨狂炸！廬山麗來飯店地基掏空恐坍　驚悚畫面曝光

Toyz遭通緝！挨告妨害名譽未出庭　警通知到案解送地檢署

快訊／卡努過境馬公鎖港傳意外！澎湖業者帶人下海玩SUP　9人失聯

卡努颱風尾屏東刮大風！東港岸邊掀大浪　潮州巨大廣告看板被吹倒

快訊／暴雨狂炸災情嚴重！　南投縣「仁愛鄉」明天停班停課

阿娘威！超粗路樹無風倒　民宅躲劫⋯超衰自小客慘被壓成廢鐵

溪水暴漲！南投守城橋「地基掏空塌陷」恐斷裂　橋面扭曲畫面曝

八大女報案竟被暗示提供性服務　台南色色警被記大過再追究瀆職

小紅書瘋傳「開放大陸赴台自由行」　移民署回應了

搭台鐵竟遭「暗針扎手」！鐵警找到受傷女　將赴分駐所報案

趙麗穎帶兒出遊「送回馮紹峰家」　被瘋傳復合…1舉動破流言

柯文哲嘆「我不贏台灣會完蛋」　她曝數據：市政都不行還想當總統

《太鼓之達人》新手遊採直立法玩　台版領先全球最快上架

日本星巴克「西瓜星冰樂」超狂配料！火龍果、奇異果完美夏季漸層

牡丹江洪水來了！　房屋連根拔起被沖走「只見屋頂在漂」

快訊／南投大雨狂炸！廬山麗來飯店地基掏空恐坍　驚悚畫面曝光

全台「最爛大學宿舍」重金改造！　新學期租金大漲2500元

Toyz遭通緝！挨告妨害名譽未出庭　警通知到案解送地檢署

響應海洋永續議題　中職明星賽720armour散播品牌理念

主人不在家…小狗遭黑衣男「摔到粉碎性骨折」　牠跛腳躲角落大哭

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

社會熱門新聞

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

獨／明仁會狠砸米粉湯店　T1聯盟新人簡賀宇被移送

補習班倒閉　負責人半年後頭身分離死亡

「白飯之亂」影響員工　熱炒店老闆確定辭職　

24歲準消防員受訓重傷　獲國賠496萬

颱風夜買烤雞撞啤酒婦　騎士慘死

太早拋棄繼承　父房法拍200萬歸國庫

冷氣機砸死女　家屬申請被害補償金180萬

山區大雨　台中和平區下午停班停課

即／黃子佼挨告性侵　婦幼隊發動搜索約談

洪水灌進飯店　雨炸南投畫面曝

快訊／黃子佼被告性侵！不發一語快步進北檢複訊

女兒太早拋棄繼承　爸賣房遺產2百萬送國庫

基隆警突襲「鐵路街」　越南妹來不及穿衣

更多熱門

相關新聞

澎湖捐肝孝子遭觀光客圍毆　動手5人涉5罪全起訴

澎湖捐肝孝子遭觀光客圍毆　動手5人涉5罪全起訴

澎湖今年4月26日發生觀光客圍毆當地人的行車糾紛事件，洪姓男子開車停等紅燈時，遭觀光客王姓男子等一行人拖下車圍毆，導致腦震盪多處外傷，且肺部出血視線模糊。警方獲報後將涉嫌動手的6名觀光客逮捕送辦。澎湖地檢署近日偵結，其中5人涉及5罪犯行明確，依妨害秩秩序等5罪提起公訴。

夫澎湖車禍過世　妻手機挖出「偷情史」怒告小三

夫澎湖車禍過世　妻手機挖出「偷情史」怒告小三

丁特批狗都不吃澎湖1500元燒烤

丁特批狗都不吃澎湖1500元燒烤

澎湖外垵漁港吊掛沈船　重創養殖業

澎湖外垵漁港吊掛沈船　重創養殖業

鐵皮遭颱風吹塌擋門！獨居伯被困求助消防

鐵皮遭颱風吹塌擋門！獨居伯被困求助消防

關鍵字：

澎湖馬公

讀者迴響

熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

吳宗憲61歲親姊病逝！

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

瘋傳大咖女優性招待「新有菜2小時2次144萬」　台灣主辦怒：不可信

當沖緯創100萬付不出！她憶「身價5億好友」崩盤慘況

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

黃子佼家遭搜索　張小燕沉重發聲

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

MAKIYO8男來追秀33E好身材

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面